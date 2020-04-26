【油價暴跌】負油價下的勇者　華爾街「狼王」伊坎急開戶抄底

在油價暴跌，WTI原油期貨史無前例跌至負值之際，一片狼藉的市場中卻有一個大贏家：被稱為華爾街「狼王」的伊坎（Carl Icahn）。

2019年美國原油產量持續增長，圖為美國德克薩斯州的一處油田。（路透社）

華爾街見聞4月26日報道，由於WTI5月合約在4月21日到期，在這之前手中握有大量頭寸的交易員，在最後時刻瘋狂拋售。

而因為WTI原油期貨是以實貨結算，而美國存儲空間已經幾乎耗盡，未提前平倉的投資者只有拋售這一條路可走。這也導致4月20日WTI5月合約收報-37.63美元/桶，為歷史首次跌入負值。

但事實上並不是所有人都陷入了這一死局，伊坎就是其中一個例外。

作為早在1980年代就已經成名的投資者，現年84歲的伊坎旗下豐富的投資組合，讓他在這一次油價暴跌危機中撿到便宜。

在位於美國中西部的一家名為CVR Energy的煉廠中，伊坎持有高達70%的股份。而作為煉廠，油價暴跌無疑帶來了低價買入庫存的時機。至於負油價，更是千載難逢。

伊坎表示，「這種機會，你可能再也看不到了。」他續指，自己通常不會插手細枝末節的事務，但在油價大跌之際，他緊急要求CVR Energy開設期貨賬戶，利用這一難得機會趕緊買入來填充庫存。

伊坎的這種反應，展現了他作為一個投資老手的直覺。不過值得注意的是，儘管低價買到了原油，但在伊坎看來，這似乎也沒有太多值得慶幸的。他在採訪中稱，「如果油價一直這樣差，那麼所有東西都面臨風險。」