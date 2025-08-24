人生職場　說白了就是關係｜知薇

知薇趁著暑期去了趟海外，又去了趟內地，都是個人發展的訓練課。持續終身學習，是件很快樂的事情，它讓你知道修正和進步永無止境，發現和提升自己絕無天花板。

兩個課程順利結束，給知薇最大的啟發是：之前的人生職場重點都走偏了，只因太過於強調做事，把時間精力都放在多做和做好事情上，以至於有時不知不覺變得「貪嗔癡慢疑」，卻忘記了自己走來每一步，都是在靠他人關係的圓滿和成全，因此最需要我們用精力梳理和維護的，恰恰是周圍種種關系。關系弄明白了，絕對是人生「作弊神器」。

過去，太重視做事，就會想要更多更好的成事，所謂「貪」；環境和人不夠配合，就會「嗔」；沈醉在做事的自我滿足裏，變得「癡」；有一定成就了，變得傲「慢」；過於自信了，就容易對周遭生「疑」。過於集中做事，最後結果卻不太如意。

知薇回想以前，不少次工作任務完成的不錯，卻因為自己的態度和堅持，把周圍人卻都得罪了，那最後就等於事情沒辦好。因為，當上下左右的人心都不在你這裏，別人輕輕一推，你就掉下來了，更何談成事？年輕氣盛時可推脫自己不明白，有了經驗閱歷後，就不能再裝傻和一意孤行下去了。

原來，我們人生職場最需要用心安置好的，就是前後上下左右360度的人事關系，鋪排處理好了，做事成事那都只是水到渠成。

知薇如今終於明白剛入職場時，自己最看不順眼的「老油條」們都把精力放在哪裏了，看似偶爾專業技術不太行的他們，個個都是人際高手，把上司平級下屬都安排妥當，事情別人自然幫手也處理好了。

最正的是，這類人通常都特別好人緣又受歡迎，不停有人幫手吆喝和推舉他們上臺，大家你一言我一語把功勞苦勞再「分贓均勻」了，雙贏多贏博個滿堂彩，實在高效又順利。看明白了這般事理人情，各位看官，凡有能力又有想法的，何樂而不為呢？

