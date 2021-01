電信股獲紐交所放生　三桶油可鬆口氣？　專家︰單一事件難下定論

在2020年11月,美國政府頒布13959號行政命令,將31間中國公司列入制裁名單中,指稱涉事企業均屬於由解放軍控制,禁止美國人及美企投資相關公司。

及後,紐交所亦根據禁令,原訂於今年1月11日起,禁止交易中國聯通(0762)、中移動(0941)、中國電信(0728)的美國存託證券(ADS),並於完成所有適用程序後,將美國存託股份下市。

不過,紐交所最新上載公告指,表示經過與相關監管機構商議後,決定不再繼續將三家電信公司的ADS除牌。

In light of further consultation with relevant regulatory authorities in connection with Office of Foreign Assets Control FAQ 857, available here, NYSE Regulation has announced that it no longer intends to move forward with the delisting action that was announced on December 31, 2020 for the following issuers.