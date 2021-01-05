電信股獲紐交所放生　三桶油可鬆口氣？　專家︰單一事件難下定論

美國候選總統拜登即將正式上任，如無意外將接替特朗普成為新任總統。不過，中美關係發展孰好孰壞，仍然模糊不清。

今日紐交所突宣布，不再將中國三大電信商從美國除牌，僅交代結果是基於與相關監管機構商議所得。三大電信商今日H股股價迅速觸底反彈，各升逾7%。專家認為，忌捕風捉影，是次反彈有機會是挾淡倉，建議投資者不要急於撈貨。

在2020年11月，美國政府頒布13959號行政命令，將31間中國公司列入制裁名單中，指稱涉事企業均屬於由解放軍控制，禁止美國人及美企投資相關公司。

及後，紐交所亦根據禁令，原訂於今年1月11日起，禁止交易中國聯通（0762）、中移動（0941）、中國電信（0728）的美國存託證券（ADS），並於完成所有適用程序後，將美國存託股份下市。

紐交所最新上載公告指，表示經過與相關監管機構商議後，決定不再繼續將三家電信公司的ADS除牌。

不過，紐交所最新上載公告指，表示經過與相關監管機構商議後，決定不再繼續將三家電信公司的ADS除牌。

In light of further consultation with relevant regulatory authorities in connection with Office of Foreign Assets Control FAQ 857, available here, NYSE Regulation has announced that it no longer intends to move forward with the delisting action that was announced on December 31, 2020 for the following issuers.

事實上，昨日三家電信商均上載公告，交代紐交所宣布將其美國存託股票下市程序的情況。其中，中移動的公告指，截至去年12月底，公司以美國存託股票形式持有的普通股佔總已發行股本約2%，而截至去年底止年度，美國存託股票在紐交所的日均交易量，佔公司證券的總日均交易量約22%；中聯通ADS日均交易量佔比為9%；中電信ADS日均交易量佔比為10.99%。

《彭博》早前報道，「三桶油」有機會成為三大電信商後，另一被除牌的行業公司。（路透社）

黃敏碩：挾淡倉之勢

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩亦認為，憑此單一事件難以揣測美國對中資企業態度是否放軟。他強調，基於此事而對中資電信股預期向好，這個說法並不成立，因為這並不代表其基本面向好。他建議投資者切忌捕風捉影，今日的反彈有機會是挾淡倉之勢。

另外，《彭博》早前報道三桶油有機會成為三大電信商後，另一被除牌的行業企業。如今三大電信商獲「放生」，三桶油又是否安然無恙？黃敏碩坦言，本身對三桶油的印象不佳，又相信美國的禁投令實施後，對相關股份已經有一定影響，加上油價以至油組等問題，會影響三桶油的基本面。

富昌證券聯席董事譚朗蔚狠批電信股，認為過去走勢呈現均線空頭，「逢底破底」。（資料圖片）

連敬涵：不要急於撈貨

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵稱，紐交所「放生」三家中資電訊商，股價出現短線反彈，但目前市場信息混淆，而且「要升都升咗」，故不宜輕舉妄動。另外，撇除除牌因素，相關股份已經維持弱勢一段時間，暫未見任何利好因素出現，不認同會出現新一輪升浪，建議投資者不要急於撈貨。

富昌證券聯席董事譚朗蔚指出，中央主張提速降費，令三者互相「割喉」導致盈利受壓，估計中移動最多收復52元的下跌裂口後，弱勢不變。