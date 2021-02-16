港股牛年紅盤高開　黃敏碩解讀大市走勢｜重溫

撰文： 許世豪 鄧蕙琳 最後更新日期： 2021-02-16 15:58

大年初五，港股於「牛年」首個交易日紅盤高開，恒指開市升502點，報30675點，升幅1.66%，創2018年6月以來新高。究竟「牛年」股市能否持續牛氣沖天，今日上午11點，《香港01》將與寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩，為大家分析後市走勢。

黃敏碩在節目中表示，內地的公募基金近來加速配置港股，加上部份基金早前獲放寬投資港股的比例，當中牽涉資金龐大，而這些資金更傾向流入「重磅股」，而非北水「快上快落」的風格，相比之下更有承托力，相信恒指在大量資金推動下仍有力再上。

他又認為，恒指未來改革會加入更多高估值的新經濟股，而恒指成份股數目亦有所提升，「以往恒指15倍以上PE都覺得貴」，認為改革後可以承受更多高估值的股份，「大家（對高估值股份）認同程度比以前高咗，故此他認為恒指仍有推升的空間。

對於今日強勢的影視娛樂板塊，他較為看好貓眼娛樂（1896），公司是內地龍頭票房網，有一定覆蓋率，加上其線上業務亦具發展潛力，又與騰訊、愛奇藝等視頻商合作，認為公司多元化發展有力再將股價推升，可以作中長線部署。

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