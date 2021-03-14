大實話？　女股神Cathie Wood實得股神巴菲特投資真締｜伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-03-14 11:00

近月科技股大跌，讓押注顛覆性創新公司而知名的方舟基金（ARK Invest）終於遇上大麻煩，累及旗下5隻ETFs全面見「熊」。有分析警告，ARK基金太過重倉未有盈利、且流動性低的科技股，一旦流動性不足以應對贖回，將令基金價格自由落體般下墜。資金由新經濟股轉向價值股的大趨勢下，投資者應該緊跟「女股神」Cathie Wood的顛覆性創新，還是回歸股神巴菲特的價值投資？

ARK Invest表現堪稱是近年華爾街的明星基金，掌舵人Cathie亦成為金融市場灸手可熱的KOL，業界有美其名為美版連登契媽或木頭姐，鋒芒可以說蓋過股神巴菲特、達利奧及岡拉克等傳奇投資人，她選股策略更是不少粉絲爭相仿效的風向標。

2020年是ARK豐收的一年，旗艦ETF Ark Disruptive Innovation（ARKK）的回報高達160%，吸引超過100億美元資金流入，五隻ETFs全年共吸金345億美元，今年熱錢流入ARKK的勢頭依然強勁，頭六周流入金額已達150億美元，幾近去年全年一半，讓ARK 總資產高達580億美元，但隨著2月科技股出現小股災，五隻ETFs最新的淨資產跌至僅高於340億美元水平。

FactSet數據顯示，在二月二十四日至三月一日間，ARK價值共蒸發逾18億美元，雖然金額與基金去年吸金規模有很大距離，但短短一周突現如此迅猛的資金流出，在以往極為罕見，對Cathie管理團隊是一項考驗。

早前Ark旗下ETF將蘋果持股沽清。（資料圖片）

波動市下 管理人不願跟車太貼

今年初，當熱錢瘋湧流入ARK一眾ETFs，不少投資界名宿早已預警基金有可能陷入「錢太多，但值得買入的股票太少」的困境，規模一向是ETF操作最大的敵人，特別是對重倉過多未實現盈利、且流動性不足股份的ETF，外界擔心ARK隨時陰溝裏翻船。在波動市期間，基金管理人不願「跟車太貼」，會預留較多流動性以應付突發事件，ETF買賣差價亦會拉闊。

從Cathie今年初訪問內容，已經隱約透露團隊意識到市況逆轉時所出現的流動性風險，ARK早前便趁升市買入一些易於套現的大盤股，即使這些股份未必是其投資策略的優先選項，同時基金主動先減持若干流動性不佳、但股價累漲不少的股份。

Cathie解釋，一旦股市升勢逆轉，會視流動性高的股份為「現金」股，而流動性較低的股票遭到拋售，將為基金提供更低價撈貨的良機。

隨著疫苖面世，經濟活動重啟，二月初資金開始由科技股流向價值股，大家聽了太多「狼來了」的科技股調整，終於在10年期美債息升勢突破1.6厘而大爆發。

Tesla為Cathie Wood的愛股之一。（資料圖片）

ARK清倉大盤股 低撈Tesla及SQ

為了應付龐大贖回壓力，ARK幾乎清倉交投活躍和流動性高的蘋果公司、Facebook、騰訊及百度等科技龍頭股，低撈更多Cathie團隊鍾情的電動車龍頭股Tesla及電子支付股Square。

在紓緩投資者憂慮方面，Cathie除了頻頻亮相財經媒體及社媒平台，以堅定不移的態度為其投資策略護航，另外基金繼續向外維持高透明度，每日收市後5隻ETF均披露當日買入及沽出股份的名單，此舉受到美版連登Reddit分壇WallStreetBets（WSB）的網軍歡迎。

數據顯示，儘管科技股調整拖累基金價格下跌，但ARK實際流出資金較預期少，在Tesla股價跌穿600美元，新資金流入令ARK有閒資低撈更多Tesla，似乎散戶寧願冒上坐艇風險，亦以真金白銀買入ETFs，支持Cathie的選股策略。

現時科技股沽壓似告一段落，但ARK流動性問題依然值得關注。在資金逐步回歸價值投資下，Cathie「顛覆性創新」的投資理念未來還有多大發展空間，那些地方又是它的局限？

首先，要先釐清何謂「價值投資」，才能探討Ark的深層投資價值。根據股神巴菲特所言，價值投資就是以合理價錢買入有超值的好公司，這其實與Ark的投資邏輯並無二致。

入市時機準 覓華爾街忽略潛力股

現在將「顛覆性創新」一詞琅琅上口的人當不在少數，但Cathie團隊是有一套成熟的投資體系作後盾，除了要求顛覆性創新公司能顛覆傳統產業，團隊更關注公司攫取市場份額時，是否有能力大幅縮減成本，進一步推動產品的市場化，這樣才能刺激公司業務出現爆炸性增長。

首先，ARK在買入一家公司時，時機的選擇做得非常出色，顛覆性創新公司在發展初期財政都處於不穩定，要待市場慢慢接受公司的新科技，公司產品變現化（monetization ）才能有譜，而ARK就是等待公司擺脫初期財政不穩定階段，並在業務進入高速發展前買入，以賺取最大回報，當然這也是投資者的願景，但Cathie團隊過人之處在於可以判斷，並且控制風險，而這也是價值投資的原則。

其次，ARK投資的公司很多還未實現盈利。對於這類公司的估值，一向是華爾街傳統機構的弱項，投行的分析師因對行業中新技術的理解不深，難以使用傳統估值的方式去衡量公司價值，反而Cathie團隊分析師中幾乎無人具有金融背景， 他們職業包括癌症研究員、人工智能專家、遊戲工程師等，能夠以嶄新角度去理解新技術，早期的Amazon、特斯拉這些長期虧損的公司，長久以來都不入機構投資者的法眼，令這些非常有潛力的好公司被市場低估。

Cathie團隊正是憑借這類較受投資者忽略市場的投資盲點，不斷地物色潛力股，這與價值投資中，尋找被低估的或者不受歡迎的好公司根本沒太大分別。

Ark投資團隊強項在於物色具嶄新技術的投資項目。（資料圖片）

身兼基金經理及老闆 為ARK最大殺器

Cathie另一項一般基金經理沒有的優勢，在於她同時是ARK的話事人及基金經理，能夠在投資決策上有非常大的發言權，可以不受其他股東左右，對心儀的公司進行超長的投資期，這點與股神巴菲特的巴郡非常相似。

歸根究底，ARK在過去五年跑贏不少同行，你可以說是時勢造英雄，沒有這一輪科技股的暴漲，而踫巧ARK又成功押注Tesla、串流平台股Roku、Square等潛力股，造就ARK成為華爾街近年少有的明星基金。

不過，你也不得不佩服Cathie強大的心理素質及堅持獨立思考的勇氣。當2019年初，她長期唱好的Tesla瀕臨破產邊緣，《CNBC》受訪者紛紛揶揄她會否維持Tesla的7,000美元目標價，她仍以堅定不移的態度為Tesla護航，如果她不是投資白痴，便是能看透Tesla顛覆電動車行業價值的女股神。