向電動車生產商轉型？大眾、通用、福特股價迎來反彈

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-19 12:30

傳統汽車製造商，如福特汽車、通用汽車、大眾汽車等一直表示自己的股價被低估，但隨着向電動汽車生產商轉型，重新獲得投資者追捧，股價今年都出現了大幅上升。

今年以來，福特股價上升42%，通用汽車股價亦飆升42%。大眾汽車本週股價升至48.72美元，創2008年以來新高，市值達1600億美元，一舉超過SAP SE，成為德國DAX指數中市值最高的公司。相比之下，Tesla股價受重創，今年由高位下跌逾27%，標普500指數今年迄今亦僅上升4.2%。

大眾汽車周一（15日）表示，將投資六家大型電池廠，總產能達240GWh，將電動汽車高速充電站的數量增加五倍，以跟上歐洲蓬勃發展的電動汽車市場。

Webush證券董事總經理Dan Ives亦認為，大眾汽車公司是蘋果電動汽車最有可能的合作伙伴。

EV Sales數據顯示，2020年特斯拉共交付50萬台汽車，位居全球第一，大眾則交付22萬台，僅次於特斯拉，位居全球第二，其中在歐洲市場，去年大眾銷量已經實現對特斯拉的超越。

此外，寶馬公司週三宣佈，到2030年該公司生產的汽車將至少有一半爲全電動汽車。

通用汽車則表示，將以全新的BrightDrop品牌生產電動貨車，旨在建設全新的貨物輸送生態系統，包括電動產品、軟件和服務。據悉，BrightDrop EP1車型已於今年初投入使用，而首款電動貨車EV600將於今年年底上路行駛。

福特亦跟隨通用汽車，在電動汽車方面的佈局有了新的進展，全電動野馬Mach-E已於今年初開始發售。