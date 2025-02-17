DeepSeek概念擴展至電訊運營商　 中移動可作中長線部署｜伍禮賢

恒指近期走勢較外圍穩固，在成交配合下，上周更再創本輪反彈以來新高。A股走勢亦見不俗，其中上證亦見逾1個月高位。在DeepSeek及國產AI的熱潮下，科技股特別是軟件相關的概念股持續強勢，A股的優刻得-W（上海﹕688158）、青雲科技-U（上海﹕688316）、每日互動（深圳﹕300766）等股價在短時間內翻倍。港股的阿里巴巴-S（9988）、中芯國際（0981)、金山雲（3896）等股份亦見近期新高或歷史新高。



內地三大電訊商已全面接入Deepseek。（Reuters）

日前內地工信部更稱三大內地電訊商已經全面接入DeepSeek開源大模型，能夠實現在多場景及多產品中應用，三間公司的港股及A股均明顯上升，中國電信（0728）A股更創歷史新高，中國聯通（0762）及中國移動（0941）亦高見4個月高位，當中中國移動作為「中特估」之一，享有未來股息逐步提升的憧憬，建議可作中長線部署。

料接入DeepSeek後提升數據分析力

工信部數據顯示，今年春節期間，內地5G移動互聯網用戶接入流量保持快速增長，同時AI賦能成為創新服務的重要方向，反映三大電訊商的AI技術實現在多場景、多產品中應用。預期電信商接入DeepSeek開源大模型，將能夠提升數據分析能力，提升用戶行為、網絡流量和服務，從而降低客戶網絡上獲得更好成本效率。

對於中國移動來說，旗下的移動雲上線DeepSeek，全面兼容DeepSeek所有主流版本、全功能暢用，預期能夠助力公司在雲業務競爭激烈的市場中保持優勢，提升用戶體驗。事實上，公司近年已經進入全面AI時代，去年上半年已發布17個自研九天行業大模型，賦能近1,000項行業應用，一方面為旗下5G新通話、移動雲盤、移動高清、雲電腦等戰略產品開展AI+升級，另方面又可以提升公司的算力及大數據能力。

中移動去年上半年多賺5.3%。（資料圖片）

貿易戰促資金流入避險股

除此之外，公司去年上半年按年多賺5.3%，中期股息則按年增長7%，派息比率約63%，隨著管理層表明要將派息比率提高至75%，料業績穩健增長下，去年的實際派息將會繼續上升，在中美貿易戰「開打」下，資金有望投入具增加派息的避險股份。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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