「下肩帶裂口」形態屬事後孔明　還是只因看不懂怎用？｜聶振邦

上兩回與大家講解的「上肩帶裂口」，為整固形態中傾向利好後市的形態，今次探討的形態，名稱與之非常接近，名為「下肩帶裂口」。若大家有印象，「上肩帶裂口」形態包含的裂口，是指「上升裂口」，而今次分享形態，由上肩轉為下肩，大家應猜想到包含的裂口，是指「下跌裂口」，故此為整固形態中傾向利淡後市的形態。「上升裂口」對比「下跌裂口」；「利好後市」對比「利淡後市」，連同名稱「上肩帶」對比「下肩帶」，不難看出兩種形態有不少相反之處。



長陰燭加上下跌裂口

事實上，在兩者形態上也有相反的地方，「上肩帶裂口」形態的首枝陰陽燭為長陽燭，「下肩帶裂口」形態的則為長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭），兩種形態同是股指或個股順勢移動一段日子後出現的「中途站」。前者為上揚多時所見的形態；後者為下跌多時才見的，故此出現長陰燭合理，畢竟賣方動力正主導著股指或個股走勢，並且在賣方乘勝追擊下，股指或個股在下個交易日向下跳空，產生「下跌裂口」。不過日內會看到買方反擊痕跡，因見成效股指或個股一度上揚。

發力卻未能回補裂口

可是優勢仍在賣方手上，所以股指或個股從高位回落，甚至低於開市位，令日內形態一度見陽燭，最終仍以陰燭收市。然而，買方因的確曾反擊，令賣方優勢一度被動搖，形成短陰燭（下影陰燭、陰陀螺）。緊接交易日買方繼續反擊，所以見陽燭，惟未能穩奪賣方主導權，僅見短陽燭（上影陽燭、陽陀螺）。此外，首兩枝陰燭之間見「下跌裂口」，買方雖發力卻未能回補裂口，高位僅與第二枝短陰燭的同若，或是略低。正因「下跌裂口」依然清晰可見，又稱為「下肩帶」。

典型由三陰陽燭組成

既然買方反擊力度不足，代表先前股指或個股跌勢無被破壞，於過去兩個交易日買賣雙方拉鋸後，一經賣方發力，緊接見長陰燭機會大，事後反映「下肩帶裂口」曾出現，預示後市仍然偏淡。誠如早前講解「上肩帶裂口」形態時，經已指出典型由三枝陰陽燭組成，「下肩帶裂口」亦是如此；不過單靠三枝陰陽燭，難以確立成形，一般是從後續股指或個股走勢，反過來判斷「上肩帶裂口」或「下肩帶裂口」曾經出現。這樣看來，這兩種形態的參考作用不大；但筆者看法是若跳出典型，是否具參考性的結果會不同。

其實這兩種形態都可由超過三枝陰陽燭組成，就著今次看的「下肩帶裂口」來說，若緊接的第四枝陰陽燭，仍處於「下肩帶」之下，證明首兩枝陰燭之間的下跌裂口，已形成阻力位，即或股指或個股在第四日僅見橫行，依然確認「下肩帶裂口」已出現，預示不久仍要續跌，謹慎者可視為見止蝕離場訊號；進取者則可視為建淡倉的入市訊號。一般在「下肩帶裂口」形態出現後，股指或個股將再下行一段日子，所以在期貨已建好倉，或是持有股票者，均不能輕視此利淡預警，當下回看到案例後，自然能夠體會。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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