摩通戴蒙指美政府缺效率及競爭力　認為DOGE須做更多工作

美國總統特朗普上任後，成立由富商馬斯克（Elon Musk）主管的政府效率部(DOGE)，負責，以提升美國政府效率。DOGE推動美國多個部門解僱數以千計聯邦僱員。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）稱，美國政府缺乏效率，因此需要大力作出改變。



指美政府缺乏效率

戴蒙接受《CNBC》訪問時問及對DOGE看法時，表示不會作出簡單的好與壞回應，但一貫認為美國政府是沒有效率的及缺乏競爭力。他又指出DOGE需要作更多工作以提升效率，以及改善政府開支運用的情況。

他認為，倘若DOGE的做法是違法的，法院會插手。

2025年2月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區參與保守政治行動會議（CPAC）後，在返回白宮途中對鏡頭豎起大拇指。（Reuters）

另一方面，摩通早前宣布要求員工每周返回辦公室5日。戴蒙更在內部會議上，對有意見的員工表示不滿。他接受《CNBC》訪問時稱，尊重僱員反對一周5天重返辦公室的觀點，但強調有關指令不會改變，因為這是對客戶及公司最佳的選項。他強調不是反對在家中辦公，而是認為有關做法未產生實際效果。

他又對於本月較早時在內部僱員會議上對僱員發火的情況，表示歉意。

摩通實施員工每周返辦公室5天制

該行下Chase零售業務產品主管Rohan Amin向逾2.5萬名僱員發出電郵，表示僱員不應再糾纏於有關反對一周五天重返辦公室的集團指令，而是應加快推進有關提升生產力的計劃。

《路透》則引述消息人士稱，部分僱員反駁Amin對生產力的評論，部分摩通僱員向工會諮詢組織工會的情況。

美國最大銀行摩根大通管理層敦促僱員，不要再就重返辦公室指令作出喧囂的行動，有關政策不會作出改變。