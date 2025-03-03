蜜雪冰城登陸港股　揭秘6元一杯茶飲店的成功模式｜伍禮賢

經營「蜜雪冰城」的蜜雪集團（2097.HK）今日正式上市，上周更掀起一輪的新股認購熱潮，連內地官媒《證券時報》亦發文呼籲投資者冷靜思考，避免風險。是次筆者將分析，一間主要售賣單價約6元人民幣飲料的茶飲店，何以業績可以大幅拋離同業。



蜜雪集團旗下擁有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」，通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過45,000家門店，覆蓋內地及海外11個國家。截至2024年9月底的門店數目計，是內地及全球最大的現製飲品企業，逾一半的內地門店位於三線及以下城市，其收入與利潤均大幅領先奈雪的茶（2150）、茶百道（2555）及古茗（1364）等競爭對手。以去年首9個月業績來看，蜜雪集團收入為187億元（人民幣 下同），利潤34.9億元，第二位的古茗只有64.4億元及11.1億元。

內地茶飲店蜜雪冰城於2023年底，在旺角開設的香港首間分店門。（余月明攝）

積極發展下沉市場及拓展海外市場

筆者認為，公司賴以成功的商業模式，除了積極下沉低線城市及出海外，其強大的上游供應鏈布局，使公司能夠在競爭激烈的環境中保持快速擴張。蜜雪與其他依賴加盟店的同業不同之處在於，公司持續通過向加盟店提供檸檬、糖漿、包裝材料、以至門店內的設備支持盈利增長。此外其品牌IP「雪王」成功抓住了消費者的眼球，該主題曲亦達至「洗腦」級數，保持了品牌熱度。

內地平價連鎖茶飲店蜜雪冰城位於旺角銀行中心廣場分店。（盧翊銘攝）

99%門店為加盟店

根據招股書，公司截至去年9月底，蜜雪冰城有約99%的門店均採用加盟模式，期內商品和設備銷售貢獻了182.2億元收入，佔總收入97%，毛利率高達31.2%。這種供應鏈模式確保了其產品品質與價格的穩定性，加上自建的專屬物流體系亦提升了其覆蓋廣度和下沉市場的滲透率，有利門店網絡擴張。

事實上，目前大多數現製飲品行業公司並不從事相關食材的生產，亦不會有自主運營的倉儲體系和專屬的配送網絡。蜜雪目前在內地擁有五個生產基地，按灼識諮詢的報告，按現製飲品食材銷售額計，公司屬於內地最大的現製飲品供應鏈。

對於公司未來的展望，雖然公司目前來自海外的收入較少，不過東南亞等新興市場的平價需求與公司產品定位契合，目前印尼和越南的收入約佔其海外收入逾70%，兩個國家的分店近4,000家，預期國際化可成為其長期增長點之一。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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