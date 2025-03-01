「下肩帶裂口」避險成效　如何定義裂口是關鍵｜聶振邦

承接兩周前主題，今次繼續講解傾向利淡後市的整固形態，名為「下肩帶裂口」。該形態至少由三枝陰陽燭組成，就是長陰燭、短陰燭和短陽燭，而首兩枝陰燭之間有「下跌裂口」，而第三枝陽燭的高位，與第二枝陰燭的高位相若或是略低，令三枝陰陽燭保持見裂口，那裂口稱為「下肩帶」。誠如兩周前分享「上肩帶裂口」時表示，「裂口」是指兩指陰陽燭之間出現的缺口，於定義上有兩種看法，就是計入影線與否。較精準的看法會是計入影線，對於「下跌裂口」，會是一枝陰陽燭的下影線底部，與緊接陰陽燭的上影線頂部，兩者之中的空間。



再談裂口用意何在

若不計入影線，為一枝陰陽燭的燭身底部，與緊接陰陽燭的燭身頂部，兩者之中的空間。由於「下肩帶裂口」形態首兩枝同見陰燭，因此在不計入影線的情況，「下跌裂口」是指第一枝長陰燭的收市位，與第二枝短陰燭的開市位之間的缺口。或許大家不解為何已在講解「上肩帶裂口」時已討論裂口，那麼今次再談的用意何在。皆因在兩種「肩帶裂口」形態，「裂口」是成形的關鍵。對於「上肩帶裂口」假設看錯了以為未有出現，通常是提早止賺離場，最多只是少賺了而已。

倘若以為未有出現「下肩帶裂口」，投資者會未意識到股指或個股於整固後仍要再跌，會錯過止蝕離場時機。（資料圖片）

騰訊控股案例解說

但於「下肩帶裂口」，倘若以為未有出現，投資者會是未有意識到股指或個股於整固後仍要再跌，會錯過止蝕離場時機，後果是與上述少賺了不能相提並論。筆者認為安全起見，「下肩帶裂口」出現與否不宜用到上述「裂口」的精準定義，僅以燭身之間見空缺，便視為「下跌裂口」經已出現為佳。現看騰訊控股 (0700) 的案例，於2023年4月11日開市位和收市位分別是389和376.6元，燭身長度接近3.2%的陰燭，超過3%明顯是長陰燭。另可留意3月29日高見397.6元，相對4月11日低見371.4元，累跌近6.6%。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

發揮不俗避險預警

高低差距超過26元，證明當時股價調整幅度鮮明，處於跌勢之中。緊接於2023年4月12日開報371元，較4月11日收低376.6元低近1.5%，形成「下跌裂口」。而於4月12至18日連續五個交易日的燭身頂部介乎363.2至372元，最高的372元，較4月12日開報371元僅高1元，確認期內見「下肩帶」。從4月11至18日，「下肩帶裂口」形成，故此於4月18日收報365.4元，與3月29日高見397.6元比較，就算是「摸頂」入市，賬面損失僅約8%，虧損仍不算大，便應止蝕離場。

果然自2023年4月19日起股價續跌，至5月31日低見306元，較4月18日收報365.4元，不足一個半月累跌超過16%，較上述賬面損失僅約8%多出超過一倍，證明「下肩帶裂口」出現發揮不俗的避險預警作用。然而，若以影線來衡量是否見裂口，於4月11日下影線底部為371.4元，於4月12日上影線頂部為371.6元，兩者之間不存在缺口，視為沒有出現「下跌裂口」，便會無視「下肩帶裂口」存在，便錯過止蝕的好時機。故此對於兩種「肩帶裂口」形態，對謹慎者來說，都應以燭身之間有否見缺口，衡量形態有否出現較合宜。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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