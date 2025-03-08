「向上跳空並列陽燭」名字雖長　帶出的效果卻見俐落｜聶振邦

之前四次與大家講解「肩帶裂口」，由本周起會跟大家分享兩種類似形態，都是歸類為「跳空並列陰陽燭」，與「肩帶裂口」相似，源於同是具備「肩帶」的特點，今次探討的名為「向上跳空並列陽燭」的整固形態，與「上肩帶裂口」近似，先就「定性」來說，這兩種形態出現後，傾向預示後市利好。另就形態構成而言，兩者都出現「上升裂口」，在今次的形態此情況則稱為「向上跳空」。此外，兩者都至少有三枝陰陽燭組成，同是由長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭) 起首。



長陽燭是必備構成條件

單是長陽燭的出現，不足以構成「上肩帶裂口」或「向上跳空並列陽燭」，而是於股指或個股走勢上，需伴隨早前已見上揚，此升勢已維持不少於一周，更常見是兩周或以上。即已上揚一段日子，要麼就見「轉角」，就是由升轉跌；要麼就見「中途休息」，股指或個股整固後再出發；但不一定之後會延續升勢，所以要關注當時出現怎樣的整固形態，若見「上升三步曲」、「執墊」、「上肩帶裂口」或「向上跳空並列陽燭」 (前三種已跟大家探討)，傾向對後市走勢可感樂觀。

基本形態由三陽燭組成

事實上，「上肩帶裂口」和「向上跳空並列陽燭」的形態從最基本的三枝陰陽燭組成來看，非常接近，於長陽燭出現後，配上「上升裂口」，緊接同見短陽燭 (上影陽燭或陽陀螺)，差別在第三枝陰陽燭，「上肩帶裂口」為短陰燭；「向上跳空並列陽燭」為短陽燭，即後者由「清一色」陽燭組成。正因要持續見陽燭，所以此形態雖說至少有三枝陰陽燭組成，但涵蓋數量也不會多，終究整固形態不會由多枝陽燭組成，皆因陽燭出現本質上代表買方動力佔優。

首兩陽燭之間見上肩帶

當連續多枝陽燭出現，意味著買方持續佔優，自然會見股指或個股上揚，所以此形態出現超過五枝陽燭極為罕見，往往在三枝陽燭出現後，股指或個股便見開始上揚，延續早前升勢。另可留意與「上肩帶裂口」一樣，「向上跳空並列陽燭」形態的第二和第三枝短陽燭，保持在「上升裂口」之上，同見「上肩帶」。既然兩種形態相似，大家應想知道哪種預示後市利好的效果較佳。其實形態上已呼之欲出，答案是「向上跳空並列陽燭」，因該形態持續見陽燭。

就著買賣動力解讀，此形勢的首兩枝陽燭之間見「上升裂口」，反映當時買方表現強勢，不過如此形勢卻見第二枝是短陽燭而非繼續是長陽燭，燭身變短代表買方動力有所減弱，想必賣方當時也有行動。從第三枝仍見陽燭，加上保持在「上升裂口」之上，明顯地賣方的反攻並不奏效，買方動力減弱但沒有失去優勢，經過第二和第三日與賣方角力後，由於形勢沒有改變，賣方見無功而還，理應不會繼續糾纏，所以股指或個股續升為意料之內，並且短時間內賣方也不會再大舉反攻，因此升勢又會持續一段日子，常見又是兩週或以上。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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