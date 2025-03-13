內媒經濟日報發文︰穩住股市的決心就是信心

內地《經濟日報》發表文章稱，實際上，穩住股市是黨中央、國務院一以貫之的政策方針，既有現實基礎，也有策略支撐，是可望又可及的。



文章指出去年以來，內地一攬子增量政策出台加力，投資者信心有效提振，社會預期顯著改善，市場成交規模大幅增長，穩的基礎在夯實，穩的態勢在延續。今年要以更大力度促進股市健康發展，今年的政府工作報告提出了諸多實招硬招，包括深化資本市場投融資綜合改革，大力推動中長期資金入市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設；改革優化股票發行上市和併購重組制度；加快多層次債券市場發展等，進一步穩住股市的政策工具箱已經打開，諸多重點舉措將於關鍵處落子。

中國A股近期受惠AI概念而大幅上揚。（新華社）

股市穩定性增加助創新創業

文章又指出方向明、路徑清，改革層層深入、步步突破，加之經濟持續回升向好，有理由相信，股市內在穩定性將不斷增強，為穩住全社會發展信心護航，為匯聚創新創業合力助力。