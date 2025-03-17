眾安在線　機遇與挑戰並存｜伍禮賢

眾安在線（6060）作為內地互聯網保險市場的領跑者，憑藉核心科技技術優勢，在行業中佔據獨特地位。其業務涵蓋保險及虛擬銀行ZA Bank等多個領域。惟另一方面，上市以來公司盈利能力的穩定性有待提高，亦是市場焦點。2023年，眾安實現淨利潤近41億元（人民幣‧下同），但其中38億元來自一次性投資收益，剔除後實際淨利潤僅3億元，反映核心業務盈利能力仍有待加強。



去年上半年的業績亦部分反映出此情況。雖然保費收入近年保持雙位數增長，但投資收益蝕1.71億元，2023年同期為2.30億元，加上賠付率上升導致承保利潤收窄，利潤按年出現75%的較明顯下跌幅度。與此同時，股份被剔出科指成份股，令股價近期承壓明顯。

眾安保險。（路透社）

股東背景強勁

眾安在線的優勢在於強大的股東背景，包括螞蟻集團、騰訊和平安保險等巨頭，提供技術、數據和市場渠道的多維支持。然而，隨著傳統保險公司加速數字化轉型，以及騰訊微保等競爭者搶奪年輕用戶，眾安的市場份額正面臨收窄壓力。

為應對競爭，眾安積極加碼高增長領域。健康險業務中，門急診險和中高端醫療險增長迅猛，尤其是後者被視為未來核心增長點。近期推出的「眾民保中高端醫療險」瞄準高端需求，展現產品創新能力。此外，公司亦捕捉到寵物保險這一新興市場的潛力，為業務多元化注入新動力。

眾安銀行（ZA Bank）由中資眾安在綫（6060）和百仕達合資成立的虛擬銀行，為香港首間虛擬銀行。（ZA facebook）

去年上半年ZA Bank虧損收窄

眾安預計於3月19日公布2024年全年業績。去年保費收入達334.18億元，按年增長13.4%。市場預計2025年增長勢頭將延續，1月保費收入27.32億元，按年增11.8%，主要受內地居民醫療保健需求推動。虛擬銀行ZA Bank表現同樣搶眼，去年上半年收入增長45.9%，淨虧損顯著收窄，變現能力提升。此外，科技輸出業務虧損收窄至8,260萬元，按年減半，下半年表現可期。

以上或反映眾安在線未來或面對機遇與挑戰並存的局面，筆者認為其在保費增速上的行業領先地位，尤其在健康險、寵物險和虛擬銀行領域的潛力逐步釋放。然而，綜合成本率高企、投資收益波動及承保利潤壓力仍是隱憂。後市投資者不妨可關注公司下半年的運營效率、成本控制及變現能力，再作部署策略。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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