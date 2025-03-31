美國實施「對等關稅」　如何影響全球貿易？｜伍禮賢

自現任美國總統特朗普上台後，美國宣佈對外加徵關稅的措施一直源源不絕。從對華額外加徵關稅到波及西方盟友，再具體針對不同的行業等等。之前特朗普宣佈將從4月2日開始，在全球範圍實施「對等關稅」，雖然部分國家或地區或獲得豁免，但其實施範圍仍然廣泛。那麼「對等關稅」正式實施後，會對全球貿易產生什麼影響？



「對等關稅」的含義是，當對方國家對美國出口某項商品被加徵關稅，那麼美國將以相同的幅度對此國家的相同商品實施關稅。換言之，如果過去一個國家出口美國商品的稅率明顯低於進口美國相同商品的稅率，那這個國家商品往後出口所受到的影響就會最大。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・貨櫃碼頭・深圳：2010年11月28日，中國深圳港碼頭，一面中國國旗在風中飄揚。(Getty)

最受關稅影響國家非中國

所以，看影響第一個維度，就先從稅率的幅度來看。根據世貿組織（WTO）數據，在美國貿易各大主要夥伴中，對美國實施最惠國關稅的稅率，大部分是高於美國對外實施最惠國關稅的，最為明顯的包括有印度與韓國（加權平均相差5%以上），其次則為巴西、墨西哥、加拿大、英國等國家（加權平均相差1%以上）。因此，從宏觀來看，印度、韓國等地區受影響程度或更大，反而中國並非最大受影響國家。

而第二個維度，就是從不同行業來看。一般而言，一個國家或地區，對外進口商品加徵關稅，出發點有兩個。第一，是對外國企業在本地的盈利分一杯羹。第二，保護本土弱勢企業。而屬於不同出發點的行業，將在「對等關稅」中所受影響大大不同。

美國對入口汽車加徵關稅，對德國及日本等汽車生產國帶來影響。（路透社）

實施關稅目的有兩個

舉個第一個例子，美國汽車企業跟歐洲企業汽車在全球中均具有良好的競爭力，如果美國將歐洲入口汽車企業的關稅，提升至與美國出口至歐洲相同，那麼歐洲車企進入美國市場一定會有影響。因為稅率提高了，產品在美國的競爭力降低了。

再舉第二個例子，現時中國對美國入口的農產品（例如大豆）實施較高關稅，但其用意並非希望美國進口越多、國家可收取的關稅就越多，而是希望利用高關稅來保護國內農產品市場，不受外部衝擊，從而為糧食自主提供戰略安全。在這種情況下，如果美國對中國農產品實施「對等關稅」，對中國農產品出口影響大嗎？其實不大，因為本身農產品在國內的競爭力已經較低，需依靠政策保護了，若然再談出口去美國，那就有點天馬行空了。

以上是從主體邏輯去作影響分析，而實際影響卻要複雜得多。例如，美國對外汽車加25%關稅，是否真的利好美國國內汽車業？不一定，因為即使美國品牌汽車，也需要從外部進口零配件，而且「對等關稅」會引起其他國家消費者對美國汽車品牌的抵制。又再如，美國對鋼鐵、鋁加征關稅，是否利好美國鋁業的表現？也不一定，因為美國鋁業在加拿大的產能是美國本土的三倍。可見，全球貿易一體化，並非單憑關稅的提高可以割裂。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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