長假前成交或萎縮　久守必失｜許繹彬

港股在沉悶中結束今年首季，儘管恒指在首季最後一日曾最多下跌超過400點，收市亦只能險守23000點，但「埋單」計算，恒指在首季仍大升3,059點或15.3%，國指累升16.8%；而深受中港兩地投資者歡迎的ATMJX表現一枝獨秀，帶動科指首季急升20%，令港股首季終能跑贏英、美、歐、日、韓、台等全球主要股票市場。



去年陪同美股一起創下歷史新高的日股，在今年首季亦顯著回落，更成為表現最差的亞洲代表。而一向對港股有潤澤作用的「北水」，首季淨流入4,386億元，已達去年全年淨流入總額約54%。單以三月計，經港股通南下資金錄得淨買入1,602億元，創下2021年1月以來最大單月淨買入，同時也是2016年底深港通開通以來歷史第二大月度淨買入。如今恒指及國指已經是連升4個月，確實值得慶賀。

An illustration titled DeepSeek in Suqian, Jiangsu Province, China, on January 25, 2025. (Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images)

DeepSeek及AI消息似在市場消失

踏入第二季，即使北水仍有保持「支持」的狀態，但港股勇態仍未復原，走勢疲態盡露，全日波幅不足500點，成交就僅僅只有2,000多億元。所有過往有關DeepSeek及AI的消息，好像在市場上全部消失；連帶所有受惠股的動力亦無以為繼，完全與上個月有差天共地的感覺。港股突然變得缺乏方向的主因，相信是踏入第二季，市場上繼續觀望美國總統特朗普會再有出人意表的行為及言論。在香港時間今日(4月3日)，狂人公布「對等關稅」詳情，並擴大對等關稅至全球，加深市場對美通脹以至滯脹的憂慮，令投資者不敢輕舉妄動；再者，美聯儲局通脹指標的2月核心PCE物價指數高於預期。在種種不利因素下，全球股市變得沉寂或呈現沽壓，實屬正常；反觀去年持續強勢的黃金價格再創新高，頓成資金避難所。

而近來強勢的港股，不僅失去DeepSeek及AI的光環，還加上對關稅問題所產生的憂慮，市場上最近持續出現配股的情況。數隻頗具份量的股份，如比亞迪（1211）、小米（1810）及蔚來（9886）先後在市場上配股集資，令投資者擔心港股短線已見頂，並可能會持續出現配股情況，尤以科技股令投資者最有戒心，從而令市場氣氛大打折扣；再者，車股近日可謂「屋漏偏逢連夜雨」，除配股問題外，小米集團進軍新能源車的處女作SU7推出至今一直相當暢銷，更成恒指上季升幅的主要動力，不過踏入次季，小米則成跌市主要元兇，事緣一場涉及SU7致命車禍引起極大關注，以及市傳董事長雷軍帶頭減持等不利消息在市場湧現，即使最後小米澄清減持消息，亦似乎作用不大，其股價在次季首兩個交易日急跌近10%，跌穿45元，更創下一個月新低，即使SU7上月交車量按月飆逾40%，仍無法釋除投資者的擔憂。

筆者認為，港股之所以在上一季有著無與倫比的氣勢，原因除國內牽起一輪DeepSeek及AI的熱潮，帶動香港的科技股「聞雞起舞」外，當中深受投資者追捧的ATMXJ亦是最受惠份子，令恒指及科指節節上升。更因在熱潮下，「北水」透過港股通猛烈灌溉，令成交穏步上揚。

大摩早前上調港股評級

然而，特朗普上場後，管治及整頓政策與前任拜登政府截然不同，以往拜登政府主要針對中國及其友好或相連國家，但特朗普上場後亦指向其他歐盟國家，加上其政策舉棋不定，令投資者在此類國家投資的資金，突然紛紛轉移至過去幾年一直未見起色的港股身上。因此，在北水及外資一同發功下，港股先能夠在首季脫胎換骨，跑贏全球股市；但踏入第二季，港股走勢突然變得模糊，除因為始終已有一定的累積升幅，以及未有進一步的利好消息配合，加上投資者已逐漸習慣特朗普的招數，從而開始將資金調回美股市場「小試牛刀」。再者，不知是否巧合，港股首季一直升勢凌厲，但未有吸引外資投行對其前景作出加持，而在港股穿23000點後，摩根士丹利竟然吹奏「摩笛」，將恒指今年底目標價調高7.5%至25800點，一眾投行亦紛紛上調恒指目標價；高盛則發布報告稱，中國AI技術發展是「遊戲規則改變者」，預計未來十年，每年提升中國股市每股收益2.5%，並吸引逾2,000億美元資金流入。

不過，中港兩地股市在一片唱好聲下，並沒有作出什麼反應，反而反覆回調。談回港股，由於清明及復活節長假期將至，除非有震撼消息公布，否則相信成交未必會在假期前有所增長，在成交萎縮的情況下，23000點可能會出現久守必失的情況；現階段希望能夠穏守在22600點（10天線），然後觸底回升，再作部署。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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