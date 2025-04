長假前成交或萎縮　久守必失｜許繹彬

港股在沉悶中結束今年首季,儘管恒指在首季最後一日曾最多下跌超過400點,收市亦只能險守23000點,但「埋單」計算,恒指在首季仍大升3,059點或15.3%,國指累升16.8%;而深受中港兩地投資者歡迎的ATMJX表現一枝獨秀,帶動科指首季急升20%,令港股首季終能跑贏英、美、歐、日、韓、台等全球主要股票市場。



去年陪同美股一起創下歷史新高的日股,在今年首季亦顯著回落,更成為表現最差的亞洲代表。而一向對港股有潤澤作用的「北水」,首季淨流入4,386億元,已達去年全年淨流入總額約54%。單以三月計,經港股通南下資金錄得淨買入1,602億元,創下2021年1月以來最大單月淨買入,同時也是2016年底深港通開通以來歷史第二大月度淨買入。如今恒指及國指已經是連升4個月,確實值得慶賀。

