「對等關稅」落地　港股應對之策｜伍禮賢

筆者上周已經初步分析了美國「對等關稅」對全球貿易產生的影響。在香港時間上周四(3日)凌晨,美國總統特朗普正式宣佈其「對等關稅」措施,這個一直被市場所憂慮的重磅事件終於浮出水面。當中中國關稅增加34%,意味實際總關稅率將升至54%。關稅幾乎涵蓋所有產品,但包括半導體、銅、藥品、美國境內無法取得的能源及礦物等,以及已受此前關稅影響的鋼鐵、鋁製品及汽車、汽車零組件等,均不受是次對等關稅影響。



與以往針對特定國家或行業的關稅政策不同,是次對等關稅適用於所有與美國有貿易往來的經濟體,包括傳統貿易夥伴中的盟友與非盟友國家。而且明顯是針對對美國擁有顯著貿易順差的國家,當中美國所提及的「 The Dirty 15 」包括了印度及越南等經濟體。但對於加拿大和墨西哥,符合《美墨加貿易協定》的商品將繼續獲得豁免。同時,特朗普簽署行政命令撤銷對來自內地和香港的小額包裹(價值低於800美元)關稅豁免。此外,市場原先預期特朗普在施加對等關稅或設置最高關稅上限,但最終反而是設置了10%的最低下限,因此相關政策除了後,對市場帶來衝擊也較為明顯。

筆者認為由於現時外圍通脹回落環境不穩定,經濟復甦基礎薄弱,投資者擔心一旦「對等關稅」大幅提升全球關稅幅度,必然對經濟、物價、消費支出產生衝擊,甚至出現經濟衰退。另外,由於近年越來越多香港上市公司將部分生產線轉移到新興製造基地,例如越南及柬埔寨,涵蓋紡織、電子、鞋類、傢俬及其他製造業等行業。當中越南及柬埔寨的稅率分別增加46%及49%,料多間在當地具廠房產能的公司將面臨不同程度的影響。當中可能包括短期利潤率收窄、訂單量減少、生產成本上升難以完全轉嫁至客戶等挑戰。

