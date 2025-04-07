「對等關稅」落地　港股應對之策｜伍禮賢

筆者上周已經初步分析了美國「對等關稅」對全球貿易產生的影響。在香港時間上周四（3日）凌晨，美國總統特朗普正式宣佈其「對等關稅」措施，這個一直被市場所憂慮的重磅事件終於浮出水面。當中中國關稅增加34%，意味實際總關稅率將升至54%。關稅幾乎涵蓋所有產品，但包括半導體、銅、藥品、美國境內無法取得的能源及礦物等，以及已受此前關稅影響的鋼鐵、鋁製品及汽車、汽車零組件等，均不受是次對等關稅影響。



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

關稅覆蓋所有貿易伙伴

與以往針對特定國家或行業的關稅政策不同，是次對等關稅適用於所有與美國有貿易往來的經濟體，包括傳統貿易夥伴中的盟友與非盟友國家。而且明顯是針對對美國擁有顯著貿易順差的國家，當中美國所提及的「 The Dirty 15 」包括了印度及越南等經濟體。但對於加拿大和墨西哥，符合《美墨加貿易協定》的商品將繼續獲得豁免。同時，特朗普簽署行政命令撤銷對來自內地和香港的小額包裹（價值低於800美元）關稅豁免。此外，市場原先預期特朗普在施加對等關稅或設置最高關稅上限，但最終反而是設置了10%的最低下限，因此相關政策除了後，對市場帶來衝擊也較為明顯。

筆者認為由於現時外圍通脹回落環境不穩定，經濟復甦基礎薄弱，投資者擔心一旦「對等關稅」大幅提升全球關稅幅度，必然對經濟、物價、消費支出產生衝擊，甚至出現經濟衰退。另外，由於近年越來越多香港上市公司將部分生產線轉移到新興製造基地，例如越南及柬埔寨，涵蓋紡織、電子、鞋類、傢俬及其他製造業等行業。當中越南及柬埔寨的稅率分別增加46%及49%，料多間在當地具廠房產能的公司將面臨不同程度的影響。當中可能包括短期利潤率收窄、訂單量減少、生產成本上升難以完全轉嫁至客戶等挑戰。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

料金股及資源股可受惠

在受惠板塊上，筆者相信黃金股、資源股及內需或有機會從中受惠。至於大市方面，在中美關係續處於不明朗下，料港股短線較大機會繼續整固，但重申中線看好的觀點。現市況，大市在上周五已經跌至22,600至22,700點位置，該水平屬於2022年4月、2022年6月、2023年1月及2024年9月的頂位。

筆者建議，投資者必須繼續密切留意市場變化，對等關稅的影響還需看政策的實際範圍和市場的後續應對，畢竟特朗普可能對相關政策隨時調整，若政策落實程度低於預期，或有其他緩衝措施出台，港股或能逐步消化影響並回穩。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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