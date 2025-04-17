五一國內長假將至　攜程因而受惠｜許繹彬

關稅問題持續，四方八面的消息令市場混亂。就好像過去的周末，美國海關沒有照原定向多種電子產品收取新關税，但其後美方又揚言會再對這些產品另行徵收關稅。然而投資者可能對「關稅」這類習以為常的話題早已適應，因而本周初並無損對他們對港股的投資意欲，恒指截至本周二（即15/4）更締造出6連升，累超過1,600點。可惜近日正值復活長假將至，成交可能因為假期前夕變得異常淡靜，全日成交跌穿2,000億大關，暫低見1,850億元，是自今年2月6日之後兩個月新低。即使繼續支持港股的「北水」仍然錄得淨流入，但只有不足100億元。



由於港股成交突然轉靜，市場上偶有風吹草動，便會令港股有所動搖。話口未完，美股股皇英偉達（Nvidia）於本周二（即15日）向美國監管機構提交的文件顯示，美國政府正式通知輝達所研發的H20晶片，在出口中國前必須先取得許可證，而這規定是「未來無限期的」，此舉顯然是別有用心。而訂立此規定的官員還理直氣壯的表示，新的規定是為了處理「相關產品可能被用於、或被轉至用於中國超級電腦」的疑慮。英偉達受不利消息影響，股價盤後顯著下跌，外界均認為此舉明顯是別有用心，擔心事件會蔓延至其他版塊。

2024年10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

京東美團針對內地外賣市場大鬥法

看來市場在假前已經難有好消息，但壞消息則接踵而來，美團（3690）和京東（9618）這兩隻深受投資者歡迎的重磅科技股，昨日（即16日）在送餐市場出現針鋒相對的局面，雙方為擴大外賣送餐版圖，不惜大燒銀紙。美團外賣總經理薛冰正式宣布推出即時零售品牌「美團閃購」，更宣布未來3年向餐飲商戶及消費者行業投入1,000億元人民幣的補貼。而又在同日，京東宣布外賣訂單量單日料超過500萬單，因應即時零售迅速發展，本季度擬再招收不少於5萬名全職外賣員。京東創辦人劉強東早前又在內部講話，他認為外賣行業佣金過高，導致餐廳降低品質，要求京東外賣利潤率不得高於5%。美團及京東這兩家巨頭科技股在業務上「自相殘殺」，結果當然是兩敗俱傷，兩者昨日(即16日)股價均雙雙下跌超過8%；加上在英偉達問題發酵下，科技股昨日帶頭下跌，曾一度跌近600點，21,000點一度失手，慶幸最終重返21,000點以上，但仍跌穿21,245點(100線)；在長假前夕及成交萎縮下，港股前景變得更模糊。

長假期旅遊股可受惠

筆者認為，美國狂人特朗普的狂妄及不顧後果的行為，已令全球投資者產生戒心；由於在完全「無路捉」的情況下，投資者更是不敢輕舉妄動；再者，復活節長假將至，即使對港股仍有信心者，因擔心特朗普在長假時再有出其不意行為，寧選擇「持盈保泰」忍手先行離場，導致成交勁勢銳減；加上，投資者對長假期有所顧慮，相信實屬正常反應，因為就連港交所亦有所憂慮，將期貨合約大幅調升按金，因而令投資者聯想到在長假期下，特朗普應該又會將關稅問題玩弄一番。若投資者擔心復活節假期被戲弄，倒不如將目光放遠，開始部署五一國內長假期受惠股，每逢大節國內市民均喜歡外遊外闖，旅遊網站因而最受惠，而當中攜程集團（9961）一定是受惠者，投資者可先行部署。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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