「高價跳空」還是「低價跳空」　對後市更具參考性？｜聶振邦

繼「高價跳空」後，今次我們看其倒掛形態，名為「低價跳空」。兩者同為陰陽燭整固形態，屬於「跳空並列」系列。不過論到「高價跳空」的倒掛形態，明顯在形態定位上已見相反，「高價跳空」是整固後傾向利好形態；那麼「低價跳空」是整固後傾向利淡形態。正因如此，兩者出現情況亦是相反，「高價跳空」見於股指或個股上揚一段日子後；「低價跳空」則見於下跌一段日子後，兩種形態同是整固完成後，延續股指或個股之前的走勢，不過「低價跳空」的參考性更高。



「低價跳空」形態組成解構

為何觀點如此，待分析形態組成後，再作解說。兩種形態均見股指或個股橫行，包含不少於三枝短身陰陽燭，就是短陽燭（上影陽燭或陽陀螺）或短陰燭（下影陰燭或陰陀螺），甚或是燭身「缺席」的「十字星」；相對可理解為買方佔優但偏弱、賣方佔優但偏弱，或是好淡爭持，均代表當時股指或個股未見明確方向。面對早前走勢進到「中途休息」階段，已持貨投資者作觀望為佳。直至陰陽燭出現「跳空」情況，走勢方會見清晰，再作相應部署，意味著至少要觀望到第四天才會有行動。

橫行期與股價異動關係

這只是投資者在等待的心理素質上要有所提升，實則由於股指或個股僅為窄幅上落，就算構成賬面損失，幅度也是微輕。當然，要是橫行時長為四天或以上，投資者等候時的心理壓力會加增，一般持倉佔總體資金超過三成，為減低心理壓力而考慮離場未嘗不可。畢竟橫行日子越長，按著早前已分享的「壓彈弓」原理，股指或個股見單日異動的可能性越高，會否見大幅下挫未可知曉，出現時或會令人措手不及，所以任何投資決定，若會令投資者承受很大心理壓力，考慮另覓投資出路較合宜。

兩種形態不同見於三方面

回看「低價跳空」，於股指或個股橫行後見「跳空」，會指向「下跌裂口」，較有可能出現長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭），確立股指或個股延續早前走勢，繼續偏淡。因此，「高價跳空」與「低價跳空」的不同主要體現在三方面，其一是形態定位（整固後走勢傾向：利好 對 利淡）；其二是出現情況（整固前股指或個股走勢：上揚 對 下跌）；其三是「裂口」的不同，「高價跳空」見「上升裂口」；「低價跳空」卻見「下跌裂口」。另想指出兩種形態均見「肩帶」，「高價跳空」出現的短身陰陽燭，均見相若的阻力位，所以在「上升裂口」出現前，於這等陰陽燭之上已見「肩帶」。

反之，「低價跳空」的「肩帶」見於一眾短身陰陽燭的下方，可理解為是支持位；而當此位置失守後，股指或個股將見暴瀉，正好道出為何「低價跳空」的參考性比「高價跳空」更高，向上的走勢所需的動力，往往較向下所需的要強很多，所以要見「價量齊升」，才可確認升勢有力保持一段日子。股指或個股下跌卻毋須如此，就算成交量低迷，也可出現「陰跌」格局，單日的跌幅雖少，但因無法預算下跌日子有多長，所以疊加起來最終的累積跌幅，仍可令投資者損失慘重！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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