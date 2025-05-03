整固形態對投資者重要性　「低價跳空」案例一覽無遺｜聶振邦

不經不覺，陰陽燭整固形態系列筆者已寫了十八篇文章作講解，現已來到本系列的後段，今次會與大家以案例方式進一步探討「低價跳空」，之後再看兩個形態，整固部份便告一段落，繼而會寫一篇關注整個陰陽燭系列的總結文章，就會進入技術分析的第四個象限「形態解讀」，預算不出兩個月會開展此象限的講解，感激大家一直對筆者撰寫技術分析文章的支持，成為我精益求精的動力。相信大家有留意到這個「整固形態」系列，與之前的「反轉形態」系列的寫作鋪排有所不同，就是跳出每個形態以一篇文章完成講解，而是用上兩篇，其中一篇附有案例分享，正如今次這篇。



「重反轉」、「輕整固」的心態越來越普遍

對於「反轉形態」和「整固形態」，不少投資者偏向重視前者，理由顯而易見，視為買賣訊號出現，行動的時機將至。但當「整固形態」出現，預示股指或個股未有方向，需要「等待」行動時機到來，而「等待」的日子多寡，則無從掌握，容易令人感到忐忑。「行動」予人有清楚方向之感，因為有事可做，覺得比較實在；但當「等待」的時間越長，越容易使人迷失，忘卻了到底當初在等甚麼，因而形成「重反轉」、「輕整固」的心態越來越普遍。為引起讀者對「整固形態」的關注，掌握這些形態出現的參考價值，所以筆者用上更多的筆墨，希望能仔細描述此系列每一種形態的用途，以及出現後對投資者的重要性。

留意「整固形態」構成時長 好作守候心理準備

因此，我會刻意將形態屬類，例如說明是整固後傾向利好或利淡後市形態，又會分享每種形態最少由多少枝陰陽燭組成，讓大家在「等待」行動時機出現的時長有所預算。正如上回的「低價跳空」，前文指出包含不少於三枝短身陰陽燭，繼而出現「下跌裂口」(即「跳空」)，緊接較常見是長陰燭。如是大家的預算是「低價跳空」最快會透過四枝陰陽燭便完成，即最快的行動時間是四日之後，投資者的方向感會提升。不妨留意吉利汽車 (0175) 的案例，從2022年8月4日高見18.74元，至8月23日收報16.16元，不足三周累跌近14%。繼而從8月24日至9月2日，歷時八個交易日見股價橫行。

期內收市位介乎15.14至16.44元，差距7.91%；即或以期內低位15.06元及高位16.68元比較，差距僅增至9.71%，仍是少於一成確認當時股價的確在橫行。表面看來早前累跌近14%，與上述橫行波幅9.71%差距不大；但重點是股價下行接近三周後見橫行，15元的支持位令期內形成「肩帶」，初步乎合「低價跳空」構成條件。又於下個交易日 (2022年9月5日) 開報14.92元，形成「下跌裂口」，並且此乃全日高位，證明「低價跳空」形態已完成，意味著股價將會延續早前跌勢，已持貨投資者應把握當時的離場時機。倘若輕視此形態的出現而沒有離場，直至10月28日收報8.42元，較9月5日收報14.08元，不足兩個月累跌逾四成，遠超橫行前跌幅近14%，再次引證整固形態出現對投資者的重要性。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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