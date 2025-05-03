彭博︰Shein於倫敦IPO近乎停滯　正評估美關稅措施影響

《彭博》引述知情人士透露，中國時尚服飾企業Shein（希音）於倫敦上市的工作，已幾近停滯，公司正在評估美國加徵關稅對業務的影響，同時等待監管審批。



投資者對這個可能是倫敦市場近年來最大IPO之一的交易熱情正減退。Shein估值目標大幅下調，股東在私募市場上尋求以大幅折價出售持股。2023年，Shein的估值曾高達900億美元，而到今年2月，這一數字已跌至約300億美元。

圖為廣州一家為SHEIN供貨的工廠內，工人在生產線上工作。（Reuters）

IPO工作未來有可能重啟

Shein於6月向倫敦證交所遞交上市文件，此前曾考慮赴美上市。在特朗普宣布新一輪全球關稅前，該IPO進程已因供應鏈管理和勞工合規等問題而出現放緩。

上述知情人士稱，Shein的IPO相關工作已暫停，但未來仍有重啟可能。