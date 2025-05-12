逐一點評　影響港股的五個維度｜伍禮賢

港股在全球貿易局勢緩和的預期下展現出韌性，恒指從4月9日的低位19260點，大幅反彈至上周的高位23197點，最高升幅逾20%。這輪上升行情受多重利好推動，但潛在風險亦不容忽視，投資者需審慎把握機遇與挑戰。



中美兩國代表於瑞士會面

首先中美兩國近期在瑞士舉行「破冰」會談，顯示出兩國有意避免貿易戰持續升級的彊局，市場對此前談判亦保持了樂觀的憧憬。筆者相信，雖然中美之間的貿易摩擦無法在短時間內完全消除，但這一積極進展略為緩解了全球資本市場的緊張情緒，推動資金回流股市。但這仍面臨一定的風險，畢竟特朗普「美國優先」政策的潛在影響不容忽視，全球供應鏈和市場情緒的不確定性將會持續。

第二，與此同時，內地政策支持力度不減，上周主要金融部門介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，推出三大類十項措施支持穩市場穩預期。人行時隔8個月再次降準，減輕企業融資成本，以及下調個人住房公積金貸款利率，和五年期以上首套房利率，有助降低供樓人士的利息負擔，預計本月下旬公布的貸款市場報價利率（LPR）將同步下調0.1厘，為市場提供更多的流動性。

金管局於早前多次入市購入美元，沽出港元。（資料圖片）

第三，港滙近期表現強勢，金管局上周二（6日）破紀錄地賣出605億港元，以維持對美元的兌換區間，反映市場有大量資金流入香港，推高港元需求，同時美元走弱強化港滙走勢，為港股創造有利的投資氛圍。

科技及能源板塊看高一線

在眾多板塊中，筆者預期科技與新能源板塊短線可以看高一線。市傳DeepSeek將於本月推出升級版大模型「DeepSeek R2」，據稱採用華為晶片集群訓練，成本效益優勢顯著。若消息屬實，相關科技企業的股價有望再次迎來新一輪的估值重估，帶動板塊熱度。

第四，全球領先的電池製造商寧德時代（CATL）據報最快本月在港上市，市場預計集資規模高達300億港元，吸引卡塔爾主權基金及中石化等機構投資者關注。作為近年香港市場最大規模的新股活動之一，料有望為市場注入更好活力。

阿里巴巴即將公布截至今年3月底季績。（資料圖片）

最後，多隻重磅科技股將於本周公布截至今年3月底的季度業績，當中包括京東集團（9618）、阿里巴巴（9988）、網易（9999）及騰訊控股（0700），料業績表現及管理層指引將對市場情緒產生較大影響，投資者應予以關注。

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