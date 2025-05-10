清晰梳理整固形態三大歸類　抓緊主流類別融匯貫通｜聶振邦

於陰陽燭整固形態系列，已探討了13種形態，於利好和利淡之外，從形態組成上，可分三個類別，其一是「三觸齊發」 (已看3種)，必然會有連續三枝「燭身長度相若」的陽燭或陰燭出現，包括已講解的上升三部曲、執墊和下跌三部曲，還有將會講解的「高位三線反擊」和「低位三線反擊」。若大家有印象，早前曾看「向上跳空並列陽燭」，長陽燭出現後緊接見上升裂口，繼而見兩枝短陽燭，但由於三枝陽燭並非「燭身長度相若」，故此不會歸入「三觸齊發」。同理，「向下跳空並列陰燭」由一長、兩短陰燭組成，也會另作歸類。



談兩大整固形態類別

其二是「裂口肩帶」 (已看8種)，整固形態中除了見上升裂口或下跌裂口，也會見陰陽燭橫行，產生裂口通道，稱為「肩帶」，包括上肩帶裂口、下肩帶裂口、向上跳空並列陽燭、向下跳空並列陽燭、向上跳空並列陰燭、向下跳空並列陰燭、高價跳空和低價跳空。其三是「陰陽互動」 (已看2種)，是長陰燭配上見於下方的緊接長陽燭，傾向後者燭身短些，從兩者燭身有否重叠和重叠程度，產生三種形態，包括頸上線 (未有重叠)、頸內線 (陰燭和陽燭的收市位相同)，以及戮入線 (陰燭燭身的下半部不足一半蓋覆陽燭燭身)。

長陰燭並陽燭四形態

頸上線和頸內線在今次陰陽燭整固形態系列已作探討，當時已表示為利好「反轉形態」之一的「曙光初現」，同由如此兩枝陰陽燭構成，只是於「曙光初現」長陰燭和長陽燭的燭身重叠部分超過一半。由於頸上線、頸內線和戮入線均具備「利好不足」的後市特點，因此市場上有人會將這三種形態歸入利好「反轉形態」，但屬於偏弱類型；也有人會歸入後市傾向利淡的「整固形態」，可見這三種形態不易作出明確歸類。至於戮入線，考慮到在探討「曙光初現」之時已作解說，所以沒有在今次整固系列重覆講解。

哪類別主導整固形態

透過筆者已上剖析，大家不難看出陰陽燭整固形態，大致共16種，為整固後傾向利好有7種；整固後傾向利淡有9種。若按筆者解說分為三個類別，則是「三觸齊發」有5種、「裂口肩帶」有8種，以及「陰陽互動」有3種。從「裂口肩帶」佔比達一半，可見在整個陰陽燭整固形態系列，屬於主流類別，需要首先掌握好。誠然筆者本來只想簡易講解如何將整固形態作歸類，好讓大家容易抓住本系列的要點，未料用上本文逾七成的篇幅。為免本文過於冗長，現只作淺談「高位三線反擊」形態。

此乃「三觸齊發」形態之一，代表「高位三線反擊」會見連續三枝「燭身長度相若」的陽燭或陰燭。實則此形態由四枝陰陽燭組成，其中一枝長的陰陽燭，所以要麼是三枝陽燭配一枝長陰燭，或是三枝陰燭配一枝長陽燭。而形態名稱有「反擊」二字，值得考慮到底是三枝陰燭 / 陽燭，還是配一枝長陽燭 / 陰燭作出反擊。另可留意此形態出現位置，名稱雖有「高位」二字，但到底偏向利好還是利淡，若未有清楚鎖定此乃「整固形態」之一，會容易解讀錯誤，所指的是甚麼，下回自有分曉。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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