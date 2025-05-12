關稅戰｜ 道指早段漲千點　 納指飆逾3%　Tesla蘋果Amazon升逾6%

中美達成貿易協議，互減關稅90天，美股周一（5月12日）早段上揚，道指漲逾千點，納指最多曾升逾4%。大多數重磅股造好，其中Nvidia曾升逾5%、Tesla曾漲8%。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月12日

【22:49】Nvidia最新漲3.49%

道指最新報42,277點，升1,027點或2.49%；納指最新報18,564點，升635點或3.54%；標普500指數報5,809點，升149點或2.64%。其中，Nvidia最新漲3.49%、蘋果升6.02%、Tesla升6.75%。Amazon漲7.57%，暫為升幅最大道指成份股。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

【22:40】國際油價漲逾2.5%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報62.74美元，升1.72美元或2.82%；倫敦布蘭特期油每桶報65.60美元，升1.69美元或2.64%。

圖為2018年5月21日，一艘油輪正在沙特阿拉伯裝載石油。（Reuters）

【22:39】Bitcoin價格回落 報10.3萬美元

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,289.16美元、24小時內約跌0.8%。