關稅戰｜ 道指早段漲千點 納指飆逾3% Tesla蘋果Amazon升逾6%
撰文：蕭通
出版：更新：
中美達成貿易協議，互減關稅90天，美股周一（5月12日）早段上揚，道指漲逾千點，納指最多曾升逾4%。大多數重磅股造好，其中Nvidia曾升逾5%、Tesla曾漲8%。
本港時間5月12日
【22:49】Nvidia最新漲3.49%
道指最新報42,277點，升1,027點或2.49%；納指最新報18,564點，升635點或3.54%；標普500指數報5,809點，升149點或2.64%。其中，Nvidia最新漲3.49%、蘋果升6.02%、Tesla升6.75%。Amazon漲7.57%，暫為升幅最大道指成份股。
【22:40】國際油價漲逾2.5%
油價造好。紐約原油期貨現時每桶報62.74美元，升1.72美元或2.82%；倫敦布蘭特期油每桶報65.60美元，升1.69美元或2.64%。
【22:39】Bitcoin價格回落 報10.3萬美元
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,289.16美元、24小時內約跌0.8%。
中美互降產品關稅 道指飆逾千點 蘋果升逾半成｜持續更新中美關稅談判取得進展 特朗普：週末或與習近平通話Bill Gates：對中國技術封鎖帶來反效果 他們在晶片領域全速前進關稅戰｜兔主席：中國打贏了漂亮的一仗 短中長期影響如何？商務部：防止戰略礦產非法外流 將加大口岸查驗和打擊查處力度