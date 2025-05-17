完成業務整合　國際佈局展開　諾亞控股估值修復可期｜聶振邦

金融業一直是香港的命脈，不少投資者獨愛銀行股，取其息優穩陣，說到高息不得不提一隻未被發掘的滄海遺珠諾亞控股 (6686)，諾亞是內地八大金融資產管理企業，業績穩，息高而且折讓大，惟成交長期偏低，所以未為投資者注意。諾亞成立近二十年，經歷中國財富管理市場多輪週期洗禮後，仍然保持持續盈利，近年以「穩固基本盤、試水國際化」的雙線策略尋求突破。隨著國內業務調整階段性完成、海外佈局初現輪廓，這家內地排名前列的財富資產管理公司有望價值重估，值得關注。



持續盈利 派息慷慨

諾亞在國內及海外經營三大業務，一是財富管理，包括在境內公開市場分銷公募或私募基金產品；二是資產管理業務；以及三是保險業務。公司業績一直表現理想，2022至2023年，收入31.3億元 (人民幣‧下同) 及33.2億元；盈利分別9.77億及10億元。公司於2024年配合國家監管環境的改變，進行一系列整合重組，收縮網點及減省人員，理順了分業經營的銷售模式，以及將境內和境外銷售隊伍全面獨立，由於內部結構重整產生較大的重組開支，導致短期業績受壓，全年淨利潤減至5.5億元，市盈率不足10倍。雖然短期收入及盈利因而受影響，但為降本增效打下基礎，有利提升營運效率。

財務穩健 派息理想

公司的財務相當穩健，截至2024年底，沒有銀行或金融機構借貸，手頭現金達38億元，槓桿比率 (總負債除以總資產) 僅為15%；每股資產淨值折合為29.9港元，較近期股價折讓達到50%。過去兩年派息比率達百分百，2023年每股派息達1.54元 (人民幣，同下)，以及特別股息同為1.54元；去年每股派息每股0.826元，以及特別股息同為0.826元，按現時股價計算，過去12個月股息率超過20%，即使不計及特別股息，息率仍逾10%。

疊加諾亞管理層去年第四季公佈5,000萬美元回購計劃，從2024年12月3日至今年5月13日已買入逾652萬股ADS (佔股本1.94%)，涉資近1,350萬美元。股票回購計劃進一步彰顯管理層對股東回報的承諾，為投資者提供罕見的「高息+低風險」組合。

海外佈局初現成效

國際化進程方面，諾亞控股的佈局值得關注，公司於2024年推出ARK、Olive、Glory三大境外品牌，並完成日本辦公室設立，又在加拿大、東南亞啟動試點，顯示出拓展海外華人市場的決心。香港及新加坡理財團隊擴至138人，計劃2025年增至200人，服務範圍從傳統的境內客戶出海延伸至海外本地華人群體。公司憑藉另類投資領域經驗，推動海外銷售業績進入國際機構前列，美元資產管理規模 (AUM) 及諮詢資產規模 (AUA) 佔比提升。

中港資本市場近期回暖為諾亞創造階段性機會：A股反彈帶動2023年第四季人民幣私募基金募集量環比增長逾200%，港股新股市場升溫亦利好財富管理業務。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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