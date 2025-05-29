港股有望打破「五窮月」的魔咒｜許繹彬

在本周首三個交易日，適逢期指結算，因而顯得份外「淡靜」，高低波幅亦只有近300點，但如果以截至昨日（即28日）收市23258點來計算，本月暫仍有1,066點的升幅；除非在本周餘下兩個交易日不幸下跌超過1,066點，否則港股絕大可能打破「五窮月」的魔咒。儘管恒指走勢轉趨「悶靜」，但仍能保持2,000億元以上的成交，令港股總算仍屬強勢。照走勢來看，除非外圍有重大變化，否則港股在「六絕月」不會太絕，投資者請拭目以待。



特朗普稱蘋果要為海外產iPhone承擔關稅

當投資者以為，美國為關稅問題宣布停火90天後，終於可以專注市場的變化，以為在此期間不用再為關稅問題有所憂慮。如果投資者真有此想法，未免又再被狂人特朗普戲弄。事緣美國總統特朗普上周五（即23日）港股收市後，突然威脅要向不在美國生產的iPhone收取25%關税，更指為公平起見，亦會同樣地向包括三星在內的其他生產商徵收對應的關稅，可謂「躺著也中槍」。市場普遍認為，狂人此行為應是想以加收關稅逼令手機製造商遷回美國生產，但即使狂人迫使在美銷售的蘋果iPhone承擔25%關稅，所獲的利潤仍會比將生產線遷回美國為佳。消息一出，在美上市的蘋果（AAPL.US）在上周五跌3.02%，低至兩周低位，全球有份參與蘋果產品的相關供應商股份當然亦是全線下挫：美國上市的台積電（TSM.US）上周五跌2.15%，之後在港上市的舜宇光學（2382）於本周一（26日）亦下跌至近60元邊緣，創下暫1個月低位，前景未明。

港股可謂禍不單行，除受累歐美關稅戰火再次重燃，汽車製造商龍頭比亞迪（1211）亦於本周一宣布旗下的所有產品進行大劈價，部分車款劈價達34%，最低5.58萬元人民幣便可做車主。消息一出，其股價當然應聲急挫，更創下近期罕見的三連跌，三個交易日股價已暴跌近53元，低見404元。在比亞迪宣布再掀劈價戰後，相關的汽車製造商的股價當然相繼受壓，以吉利汽車（0175）為例，股價亦同樣在三個交易日下挫超過10%，預料汽車股在短期內難有所作為。港股在本周暫未有任何好消息加持，反而市場上接二連三出現不同程度的壞消息，因而拖累恒指跌穿10天線（即23470點），暫低見23167點，短期反彈力度相信仍是欠奉。

美團

大摩降美團目標價2成

本周亦是大型藍籌股放榜周，包括美團-W（3690）、小米集團-W（1810）、快手-W （1024）等。美團-W宣布首季經調整純利增46%勝市場預期，但股價在宣布業績後並未有驚喜，只能平穏發展。儘管公司澄清並非「不惜一切代價贏得外賣價格戰」，而是反對「低價低質內捲式競爭」，但市場憂慮美團與其他競爭者的行業鬥爭短期仍會持續，因而令其利潤率承壓，致使多家券商投行相繼削減其目標價，其中以摩根士丹利看得較淡，將美團目標價由200元降至160元，降幅達20%。

而另一個市場焦點，小米集團-W公布截至今年3月底止首季業績，期內收入按年增長47.39%至1,112.93億人民幣，經調整淨利潤亦按年增長64.46%，達到106.75億元，兩者均創下歷史新高。其自行研發的電動車業務強勁增長，小米高管指這次季度業績表現乃「史上最強」，但消息一出，並未有為其股價帶來任何驚喜，同樣地亦只是「平平穏穏」，未見突破。

籲投資者現階段持盈保泰

筆者認為，港股在踏入本周，適逢期指結算周，成交沒有增大下，走勢顯得份外膠著，亦屬正常。港股在自身欠缺利好因素，加上國內亦沒有任何刺激措施下，顯得毫無方向，亦無可厚非；現階段相信恒指只能在10天線內作出攻防戰，唯有寄望「六絕月」的首周有較為明確的走勢。建議投資者「持盈保泰」，靜觀其變。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。