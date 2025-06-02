A股二次上市　領港股IPO市場復甦｜伍禮賢

去年底本欄曾以「香港新股市場面面觀 明年或重返全球三甲」為題，預期2025年港股IPO市場將展現出較佳的復甦勢頭。財政司司長陳茂波日前指出，今年以來，香港新股集資額超過760億港元，較去年同期增加超過七倍，並達到去年全年新股集資總額近九成。至於港交所行政總裁陳翊庭陣亦稱，香港在全球IPO集資額已經排名第二，並正在處理150宗新股申請。筆者相信，基於當前市場的活躍度、加上A股公司積極來港上市，及多重利好因素持續發酵，預計下半年的前景將更加樂觀。



綜合市場數據，年初至5月23日，港股IPO共25家，集資約763億元，遠超去年同期的81億元，計及上月下旬上市的恒瑞醫藥（1276）及寧德時代（3750），年內已有4家A股在港二次上市，反映A股公司赴港二次上市成為了新趨勢。

據內地的《證券日報》的統計，目前有47家A股公司正式公告赴港上市，其中逾20家公司已正式遞表，當中內地最大醬油生產商海天味業（上海﹕603288）已經通過港交所（0388）上市聆訊，市傳集資約10億美元。

中證監支持內地行業龍頭赴港上市

筆者相信，近年中港兩地的監管機構推出了一系列優化措施，包括中證監支持內地行業龍頭企業赴港上市，香港又為100億元市值以上的A股公司赴港上市設立了快速審核通道，大幅縮短上市時間，同時降低雙重上市門檻，為IPO市場注入新活力。另方面，從估值的角度來看，「先A後H」的IPO在股價上普遍存在折讓，加大了市場對認購H股的熱潮，推動股價上升。

事實上，今年以來，在南向資金以及海外資金的共同推動下，港股流動性大幅提升，也讓國際投資機構紛紛現身成為基石投資者，反映全球資本對港股熱情上升，也為新股認購提供了充足的資金支持。

突顯香港為中企國際融資平台重要性

再者，中美關係的不確定性，加速了中概股回流香港的進程，不僅減低中資企業在當地的監管風險，同時為港股注入更多優質資產。據了解，目前有33家中概股在港上市。至於內地電商平台SHEIN，市傳公司正計劃放棄申請於英國上市，並可能短期來港申請上市。

整體而言，雖然對於投資者和企業而言，地緣政治風險和市場波動性仍需警惕，但政策支持、監管優化、市場流動性改善以及國際資本的青睞共振下，為港股IPO市場增添了活力，進一步優化港股多元化行業結構，並突顯香港作為內地企業國際化融資平台的重要性。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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