道破林奇眼中快速增長股　順豐同城絕對實至名歸｜聶振邦

上周到電視台擔任直播財經節目嘉賓，主持問及對增長型股份與盈利及市盈率的關係，筆者認為釐清箇中關係也對大家如何選用合適的股票分析方法有著益處，所以在此也想幫大家「尋寶」。節目上筆者指出增長股可分為三種，分別是緩慢增長股、穩定增長股和快速增長股。其實如此分類絕非自創，而是八、九十年代美國著名基金經理彼得‧林奇 (Peter Lynch) 提出，管理富達麥哲倫基金僅13年便退休，期內基金升值超過20倍，同期美股標指升值卻不足6倍，可見這位投資界傳奇人物的觀點，值得參考。



尋找快速增長股

節目中筆者未有分享如何界定三種增長型股份，誠然就算大家曾讀林奇的著作《彼得‧林奇的成功投資》(One Up On Wall Street)，亦未必瞭解如何在不同股市，區分這三種增長股。筆者現在道破玄機，股市所屬經濟表現是關鍵，市場公認具吸引投資價值的快速增長股，盈利增長率為GDP增速加上不少於20%，按目前內地GDP增速約5%，盈利增長率門檻便不少於25%，增速快配合表現穩定，並獲市場看好行業前景，如此股份屬上選。筆者近年一直留意順豐同城（9699），過去三年（2022至2024年）盈利增速不斷提升。

（圖片來源：順豐速運）

預期盈利增長逾八成

藉著中立開放第三方定位可對接多平台，具備稀缺性；加上在流量多極化趨勢下，商家更需要一家可靠值得信賴、一站式訂單管理及配送平台，過去三年分別盈利增速為68.1%、117.6%和161.8%，均遠高於快速增長股門檻的25%。單是今年3月底至5月中，已獲不少於13間中外券商發研報提供2025年盈利預測參考，介乎2.08億至2.7億元，平均值和中位數為2.47億和2.53億元，較去年約賺1.33億元，預期增長85.7%和90.2%，反映市場看今年公司業績繼續保持高增長。這些研報全部予以正面投資評級，包括買入、增持、推薦及跑贏行業等。

順豐。（資料圖片）

每股合理值不少於18元

另可留意上述券商普遍提供參考目標價介乎13.5至13.8元，而5月中至今還不到半個月，股價已由當時約11元水平，躍升至現水平於14元以上，超出上述目標價範圍，相信各大證券不久再發研報時，又會上調目標價。另外，就著去年每股盈利折合為0.1545元，相對目標價介乎13.5至13.8元，相當於歷史市盈率介乎87.4至89.3倍。考慮到順豐同城自2023年開始虧轉盈，過去兩年市盈率平均值為116.6倍，遠高於上述大概80多倍市盈率，事實證明當股價升到參考目標價上限13.8元，仍不足以全然釋放公司的經濟價值。若以市盈率均值116.6倍，相對去年每股盈利0.1545元去計，每股合理值不少於18元。

公司自2021年12月上市以來，股價歷史高位為16.48元 (低於上述合理值18元)，僅見於2021年12月31日，當年收入約81.74億元 (人民幣，下同)，而2024年約157.46億元，成長超過92.6%；盈利表現更由當年虧近9億元，轉為2024年約賺1.33億元，相距逾10億元，證明業績表現早已不能同日而語。目前看法最保守的今年盈利預測，也約2.08億元，增逾57%，預估每股盈利折合為約0.2473港元，即或按上述80多倍市盈率計算，每股合理值便超過21港元，證明若今年餘下日子港股投資熱度不減，該股股價具備上破歷史高位16.48港元的條件。故此順豐同城作為快速增長股，絕對實至名歸！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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