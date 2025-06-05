中特估動力重現　中海油條件優厚｜許繹彬

港股上月終在淡淡然下，順利擺脫「五窮月」魔咒，全月累升1,170點。2025年截至5月31日，恒指年內累計升幅達3,229點，總算有所交代。在今年首五個月，最令全球投資者難忘的，相信是新一任美國總統狂人特朗普向全球發動的關稅戰，令環球金融市場掀起大浪，部分國家的經濟復甦之路險被拖垮，航運出口業更是首當其衝。



儘管近期美國所發動的貿易戰看似有緩和跡象，尤其是中美關係好像按了暫停鍵般，但其實這「緩和」和「暫停」可能只是表面，中美關係的博弈又豈只是關稅，不知不覺下，原來已延伸至關稅以外的地方。特朗普政府在5月下旬再度對中國使出奇招，先是宣布加強對中國留學生的簽證審查和社交媒體審查，然後暫停對華出售商用大飛機發動機及部分零部件，還要求美國幾家大型軟件公司暫停對中國客戶的技術支持和服務等。狂人使出的奇招令人費解，其狂妄行為更是損人不利己。正當世人仍對其行為思量之際，狂人又在上周末再出口術，乘中國內地端午節假期的前夕，借故誣蔑中國違反初步貿易協議，並突然將進口鋼鐵關稅由25%提升50%。

2025年6月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席在白宮南草坪舉行的「夏日晚會」。（Reuters）

料港股在6月進入調整期

由於事件發生在「90天」停戰期內，因而令市場或全球投資者憂慮狂人又再「出爾反爾」，對中美貿易重燃戰火的機會大增而產生憂慮，美股三大指數在五月最後一個交易日（5月30日），全線下挫。香港市場在本周一（6月2日）因內地假期休市，在缺少「北水」護航下，港股踏入「六絕月」首個交易日，一度下跌超過600點，連50天線（即22690點）也一度失守，低見22668點，慶幸最後能重返23000點以上；外間更有分析認為，中美關稅負面消息將會重臨，港股在失守50天線後，並因近期美國債務問題再令市場關注，預測恒生指數會於「六絕月」很大機會進入調整期，推算會在22000至24000點區間上落。

種種不利因素在「六絕月」的首個交易日發生，令投資者對後市有所顧慮，實屬正常反應。正當投資者仍對後市擔心而不敢「輕舉妄動」之際，市場又突然有好消息傳出。事緣在美國當地時間周一（6月2日）時，美國白宮發言人突指出中美雙方元首有機會於本周內通電話，儘管這消息仍「未經證實」或「只聞樓梯響」，但已刺激港股作出反彈，配合「北水」回歸潤澤下，兩日合共反彈497點；恒指只用2個交易日，除已重返10天線（即23425點）外，更一度高見23716點，比上星期高位還要高，港股確實充滿傳奇。

摩根士丹利亞洲前主席及耶魯大學學者羅奇。（新華社網站）

羅奇修正「香港玩完論」

而港股在「六絕月」被看低一線，相信是傳統心理作用吧！不過有人看淡亦有人看好，投資銀行摩根士丹利亞洲區前主席羅奇去年2月曾發表「香港玩完論」，當時言論一出，除了把投資者嚇至「目瞪口呆」外，更令仍處弱勢的港股因而「弱上加弱」。但羅奇近日對自己去年的言論有所修正，表示中美衝突過去在最激烈的情況下，香港並非如其預期般遭受牽連，反而更有可能成為受益者，原因是香港乃中國最重要的國際金融窗口，地位獨特，因而將去年所發表的言論推翻。正因如此，連淡友突然都對香港前景改觀，反映出外資對香港信心正逐步回穩。

筆者認為，投行或外國投資者突然「轉呔」唱好的主因，相信是踏入2025年2月起，國內不斷推出「救市措施」，顯然令投資者對中港兩地的股票市場前景有所改觀，資源開始願意投放，令兩地股票市場的成交開始有所起色。而在狂人特朗普重返白宫後，其妄顧他人及舉棋不定的政策，令投資者有點「無所適從」及「透不過氣」；加上其發動的貿易戰，可謂是「七傷拳」，完全損人不利己，更令美國經濟陷入癱瘓，因而令投資者失去信心，無奈之下將資金由美國撤離，轉移至政策較為穏定的香港股票市場，可能是他們的慎重之選。

港股成交與過去三年相比，有如「脫胎換骨」，日均成交均能保持在2,500億元以上，除有必然支持的「北水」庇護外，外資加持亦是其中一個主要因素。未來，美國撤資的情況可能會持續加劇，由於特朗普政府可能因政策持續「損人不利己」，令美匯指數於今年首5個月下跌8.4%，是史上同期最差表現，目前美匯已回跌至2022年春季水平附近。外間認為，如情況仍未改善，恐怕狂人會出「奇招」再度將投資市場弄得更亂，因此投資者欲先逃離亂地，實屬正常。此番言論並非無跡可尋，事緣無人不曉的阿里巴巴（9988）將價值近676億元ADS(預託證券)轉到港交所中央結算系統（CCASS），有分析指出，大戶搬貨至香港，有機會是為了分散投資風險。至於什麼風險，相信不用多言。

中特估存異動

談回港股，儘管港股在調整了一個交易日後，只用兩個交易日便重拾升軌，但略嫌升勢並非全面。談到值得留意的亮點時，久違了的「中特估」有所異動，當中有部分已率先落鑊，中廣核礦業（1164）升幅驚人，建設銀行（0939）及農行（1288）更創下52周新高；倘若「中特估」動力重現，不妨留意擁有優厚條件的中海油（0883）。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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