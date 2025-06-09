港股下半年勢再挑戰25000點　中美談判進展左右市場表現｜伍禮賢

本欄在去年12月以「港股明年目標25000點，四大板塊可留意」為題，指出港股2025年的運行區間上限約為25000 點。當時港股約處於19300附近水平，因此市場中看今年港股上試25000水平的預測並不多。惟從今年港股上半年表現來看，恒指暫時高見 24874點，非常接近前期所作預測。



料全年內地經濟可平穩過渡

而在上半年的上升市況之中，重點反映出內地今年首季經濟增長動力強勁，以及人工智能技術發展取得突破等一系列利好因素，具體表現在內地首季經濟錄得按年增長5.4%、DeepSeek的出現推動不同的產業經濟取得突破契機。但另一方面，美國總統特朗普年初上台後，對包括中國在內的全球主要經濟體落實「對等關稅」，影響港股一度全數回吐年內升幅。及後市場憧憬中美開展關稅談判而帶動股指回升。

從宏觀環境來看，在中美現時已經實施高額關稅之下，未來關稅存在下降空間，但貿易談判的進展或將維持一段較長時間。在這段過程中，將不可避免對內地今年的對外貿易產生一定程度的影響。但從過去內地經濟增長的構成比例來看，內地經濟可較大程度容納到每年淨出口變動對GDP所帶來的變化。加上預期下半年內地將進一步加強對內需消費、資本投資等領域的支持，內地全年經濟可望出現平穩過渡。

關稅談判進展左右港股發展

筆者預計下半年中美貿易關稅談判進展，將成為影響港股市場發展的其中一個重要因素，這個不確定性導致目前市場降低了港股今年整體盈利的期望值。但在股市走勢層面，這種不確定性較大程度在上半年港股回落的過程中得以反映。

預期下半年外貿政策環境具改善空間，但貿易數據的表現將有所滯延。因此，下半年內地總體經濟增長表現將主導港股市況走勢。另一方面，預期下半年外圍利率環境將重新進入下降周期，從而在資金面對內地及香港市場帶來利好支持。但與上半年DeepSeek橫空出世帶動市況急升、隨後急回的情況不同，預料下半年港股的波動周期將表現得相對平緩，波幅或有所縮窄。

從估值因素來看，港股在累計了年初至今的反彈之後，目前預期市盈率接近並略低於過去五年平均值，同時恒指的股息收益率亦處於3至4厘的均值區間，此反映雖然今年以來，港股市場面對新的環境變化，但目前整體估值仍處於一個相對合理的範圍。

料下半年港股平穩向上

至於下半年，基於外貿環境具改善契機，以及內地已經開啟新一輪對內循環經濟的刺激政策，預期港股下半年將出現平穩向上趨勢，恒指下半年最高目標可看25000點，此與去年12月份對全年港股所定的最高目標水平一致。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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