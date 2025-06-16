港股市場下半年　可留意四大板塊八隻股份｜伍禮賢

筆者上周在本欄預期港股下半年勢再挑戰25000點。恒指在過去一周受惠中美貿易談判的憧憬，一改前期向下的弱勢，且走出橫行區間，並一度向上突破24000點，最高見24439點﹑即逾兩個月高位。可是關稅政策及走向時好時壞，料將繼續左右港股方向。不過筆者重申內地經濟增長，及預期美國下半年再次減息，資金面將為港股帶來利好支持。板塊上，筆者認為可以留意四大板塊的八隻股份。



圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

科技股估值重估仍在進行

相信科技股估值重估過程料尚未結束，特別是DeepSeek橫空出世後有利中資科技股走強，同時內地正處於新一輪對內循環經濟的刺激政策，預計內需、工業製造關係密切的行業料在下半年將有不俗表現機會。2025下半年年不妨重點留意內需消費、創新科技、新能源車、傳統火電四大板塊。

科技股中騰訊控股（0700）及嗶哩嗶哩（9626）可以看高一線。前者作為內地科技行業龍頭，其穩健基本面和多元化業務布局，使其成為板塊中面對的風險及波動較低；至於嗶哩嗶哩近期的業績已經反映公司從「燒錢」模式，轉向可持續盈利的經營模式，同時預計兩間公司將持續受益於AI應用，帶動變現力提升。

2024年10月24日，比利時比利時澤布呂赫（Zeebrugge）港口，圖為比亞迪的電動車停泊在港口，（Reuters）

料比亞迪仍具有增長空間

在內需消費上，康師傅（0322）的年度收入已經連續五年創新高，夏季氣溫上升下，料驅動其飲品業務需求上升。另方面，在內地旅遊市場保持上升趨勢下，看好同程旅行（0780）持續豐富增值產品及服務，及專注提升用戶體驗撬動變現能力的策略，預期將進一步推動業務增長。

在新能源車股上，比亞迪股份（1211）近年的收入及利潤近年均保持高增，在品牌矩陣多元化名及海外市場銷售佔比提升，增長空間仍在。至於零跑汽車（9863）近月持續領先內地新能源車的月度銷量榜首名，看好公司持續得益於銷量增加形成的規模效應，帶動盈利優化。

煤炭價跌助提升火電利潤空間

至於傳統火電中，筆者看好華能國際電力（0902）及華潤電力（0836），相信在煤炭供需改善，價格反覆回落，進一步提升了火電業務的利潤空間，同時內地經濟活動及工業生產回穩帶動電力需求上升，可提升行業的盈利能見度。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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