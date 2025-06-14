「高位三線反擊」雖言之成理　整固、反轉實則一線之差｜聶振邦

承受上回末部內容，今日繼續講解陰陽燭整固形態「高位三線反擊」，前文最後帶出留意此形態出現位置，名稱有「高位」二字，對於形態出現後，偏向利好還是利淡，必須清楚鎖定此乃「整固形態」之一，否則容易解讀錯誤。皆因「高位」出現的形態，傾向視作利淡形態，這是我們受到「反轉形態」觀念的根深柢固，故此筆者強調現在是探討「整固形態」系列，代表「高位三線反擊」的出現，為股指或個股上揚一段日子後，出現整固，而整固後傾向是延續早前走勢。



「高位三線反擊」與「三白兵」之別

「高位三線反擊」到底是整固後傾向利好還是利淡，經已呼之欲出，答案是「利好」。再看怎樣組成，前文已指出具備四枝陰陽燭，為先見三枝「燭身長度相若」的陽燭，燭身均見部分重叠，並且是一枝高於上一枝，可理解為像「反轉形態」的「三白兵」。不過「三白兵」必須是三枝長陽燭 (大陽燭、下影陽燭和上下影陽燭)，而「高位三線反擊」出現的陽燭，則沒有這樣要求。於三陽燭出現後，緊接見一枝長陰燭 (大陰燭、上影陰燭和上下影陰燭)，燭身全然覆蓋第二和第三枝陽燭的燭身。

買賣雙方形勢解讀

對於首枝陽燭，覆蓋可以是部分或全部燭身。當股指或個股上揚時，連續三日出現收市位高於開市位的陽燭，並且收市位一個高於前一個不足為奇。但在升勢之中，三枝陽燭接連出現，反映當時上揚處於強勢，緊接卻見長陰燭，並見燭身覆蓋大部分，甚至全部之前三枝陽燭的燭身，理解為買方動力被全然消化，並且「高位三線反擊」出現在股指或個股的高水平，故此理解為當時出現的長陰燭，是賣方積極「反撲」的證明。然而，這種「反撲」屬「強弩之末」，買賣雙方形勢沒有改變。

力足力竭高下立見

實則買方依然掌握股指或個股的走勢主導權，只是在上揚一段日子後稍作「休息」，賣方伺機「反撲」。由於買方沒有發力，因此只要賣方積極反攻，立時會見成效，出現長陰燭是最好證明。但於「高位三線反擊」出現後，緊接會見陽燭，反映買方「休息」經已完畢，重新出發與賣方較勁。因著之前的長陰燭代表賣方拼了全力，現已再無餘力與買方抗衡，所以股指或個股會延續早前升勢，並且在賣方乏力的情況下，買方卻因早前「休息」養精蓄銳，故此較有可能接續的升勢，會較休息前更為線長。

值得留意「高位三線反擊」為罕見形態，在出現像「三白兵」的三枝陽燭勢態，理應買方有發力，賣方仍能緊接產生長陰燭，證明賣方亦非「省油燈」。故此到底後續是賣方繼續佔優，還是買方重奪主導權，勝負難料。這樣看來，在「高位三線反擊」出現後，持貨的投資者應有所戒心，不能排除賣方乘勝追擊的可能性，所以要做好隨時離場的心理準備，畢竟「整固形態」不一定能確立，當時股指或個股已處高水平，「反轉形態」出現同樣可能。筆者認為「高位三線反擊」的參考價值偏低，反觀是容易中伏，所以不提供案例參考。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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