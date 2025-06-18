渣打主席羅睿思訪港　為上任後首個市場視察地

渣打集團新主席羅睿思（Maria Ramos）訪港出席一連串會議及活動，為她首個視察市場，突顯香港對集團的策略性重要地位。訪港期間，羅睿思與不同持份者會面，包括客戶、同事、合作夥伴和監管機構等，以了解香港以至大灣區的市場趨勢及龐大的增長動力，進一步鞏固渣打集團與區內各方的合作關係,更好地掌握市場未來的發展機遇。



香港為渣打最大市場貢獻三分之一盈利

羅睿思表示，香港是渣打集團最大的業務市場，2024 年為集團貢獻三分之一的盈利。作為連接中國內地與國際市場的「超級聯繫人」，香港為企業和投資者提供許多顯著的優勢。渣打集團獨特的國際網絡，以及卓越的財富管理和數碼方案，讓渣打支持客戶把握香港及大灣區未來的龐大機遇。

此外，渣打國際業務總裁洪丕正、渣打財富管理及零售銀行業務行政總裁徐仲薇及渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀率領香港管理團隊為新主席舉辦歡迎酒會，並送上別具意義的禮物：一幅寫上其中文名字「羅睿思」的書法牌匾，以及一枚刻有其中文名字的傳統印章。名字中的「睿」象徵智慧與遠見,「思」則寓意深思熟慮及策略性眼光,充分體現渣打集團邁向未來成功的承諾。