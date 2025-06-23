新遊戲下月登場　成金山軟件反彈催化劑｜伍禮賢

金山軟件（3888）早前公佈了令市場略為失望的首季度業績後股價明顯受壓，但公司旗下一款科幻機甲遊戲即將推出，成為了股價近期反彈的催化劑，值得留意。



可能不少投資者對金山軟件的認知，是其主要業務聚焦於辦公軟件及相關服務的銷售。然而，公司近年在網絡遊戲領域也實現了顯著進展，去年網絡遊戲業務的收入佔比已接近總收入的一半，同時不管是辦公軟件還是網絡遊戲，兩者均展現出樂觀的發展潛力。

首季收入按年增9%

金山軟件去年在收入規模、盈利能力和核心運營指標等方面均創歷史新高。近年業績上升均與人工智慧領域的發展息息相關，在辦公軟件及服務上，近年持續加大在AI領域的研發投入，帶動軟件產品升級替代需求。

雖然公司今年首季收入按年增長9%，但按季下降16%，同時淨利潤按年持平，按季下降38%，主要是因為期內遊戲及辦公業務增長明顯放緩，加上雲收入增長未達預期，以及運營費用上升，使市場對其前景轉為審慎。

續看好網遊業務成收入增長動力

不過我們繼續看好網絡遊戲業務繼續成為金山軟件業績提升的重要支柱。去年，公司在相關業務收入實現按年增長30.7%，其中新增遊戲用戶數量創下新高，成為主要的驅動因素，今年首季網絡遊戲收入按年增長14%，並佔公司季內收入逾40%。

在遊戲內容方面，實現跨平台聯通的《劍網3》以及二次元風格的《塵白禁區》表現出色，成為收入增長的關鍵引擎。去年中推出的《劍網3無界》亦整體促進了用戶增長和活躍度。

新遊戲《解限機》7月初上市

展望今年，新遊戲的增量有望持續推動收入上揚，其中包括面向國際市場的科幻機甲遊戲《解限機》(Mecha BREAK)將、經典劍俠系列的新款手遊《劍俠情緣‧零》，以及自主研發的射擊遊戲《獸獵突襲》等。

當中備受市場關注的科幻機甲新遊戲《解限機》將於7月初上市。雖然遊戲推出的時間略有延遲，不過以全球市場為目標，同時遊戲在測試中，全球同時上線玩家逾30萬人，反映該遊戲有望成為業績的增長驅動力，並恢復投資者對金山軟件的信心。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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