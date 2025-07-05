陰陽燭系列總結分享　揭曉哪種形態較值得優先學好｜聶振邦

隨著前週對「低位三線反擊」形態的講解完成，陰陽燭屬於整固的16種形態分享完畢，今次為整個「陰陽燭圖」（筆者稱為「股圖四象」之第三象限）系列的總結。連同本文，此系列筆者用了74篇文章作解說，歷時接近十七個月，較「技術指標」(第二象限) 系列用了超過十五個月作探討，多了一個多月，與本系列首篇文章時表示兩個象限的探討日子相若，算是乎合預期。本系列在講解了陰陽燭的結構，以及陰燭和陽燭的定義後，隨即進到陰陽燭的十一種基本形態分享，就是陰燭和陽燭各五種形態，以及沒有燭身的十字星。



「整固形態」在技術分析佔重要席位

之後來到陰陽燭「反轉形態」教學，以形態所需陰陽燭數目構成作分類，相對有一枝、兩枝、三枝，以及三枝以上四個類別。接著便是「整固形態」教學，未計本文用了22篇講解，佔總體74篇近三成。可見雖然關於「反轉形態」撰文41篇佔整體逾五成半，實則「整固形態」於陰陽燭教學的位置不容忽視。皆因不論股指或個股，走勢都可分為三種，就是升市、跌市和上落市；但出現的機率卻非平均，升市和跌市佔比都是約16%，上落市卻佔約68%，意味著有近七成走勢是還未確立方向狀態。

「高位三線反擊」和「低位三線反擊」出現機率偏小

市場將這種走勢稱為「整固」，適用於陰陽燭「整固形態」分析，幫助投資者嘗試揣摩於股指或個股整固完成後，傾向出現上升還是下跌走勢。若跟「反轉形態」一樣，同以所需陰陽燭數目構成作分類，相對有兩枝、三枝，以及三枝以上三個類別。其中由兩枝組成有頸上線、頸內線和戮入線三種形態，早前已表示屬於整固後預示性偏弱形態，所以若未能全然掌握全數16種形態，可留到最後才消化。另想指出本系列最後分享的兩種形態，「高位三線反擊」和「低位三線反擊」均未有提供個案研究，皆因出現機率偏小，反映學習的重要性也較低。

形態涉及陰陽燭越多 參考性越高

按著形態涵蓋陰陽燭數目越多，資訊提供越豐富的原則，上升三部曲、執墊和下跌三部曲同是由五枝陰陽燭組成，故此筆者認為是首先需要學好的三種形態。至於「反轉形態」，亦適用於相同原則，可考慮由兩枝陰陽燭組成的形態學起，即使不計一枝陰陽燭組成的四種形態，其餘合共也不少於30種，認為可先選學市場較多關注的形態，兩枝陰陽燭有破腳穿頭、穿頭破腳、身懷六甲和十字胎；三枝陰陽燭有早晨之星、黃昏之星、晨星十字、夜星十字、三白兵和三飛烏鴉。待學會以上各形態後，再看三枝或以上的塔形和鍋形。

除了上述形態，市場亦認為在「反轉形態」中，曙光初現及其倒掛形態烏雲蓋頂預示「轉角」的參考性也甚高，同以兩枝陰陽燭組成。當掌握筆者提出的各種兩枝陰陽燭形態後，仍是意猶未盡，也可瞭解這兩形態後，再進入三枝和三枝以上組合的學習。而繼「價量關係」、「技術指標」和「陰陽燭圖」後，筆者仍會講解技術分析，就是第四象限的「圖表形態」。到底有多少個大類、大概會講解多少種形態，以及探討的時期預算，留待下回與大家逐一分享。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。