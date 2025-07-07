瑞銀料人形機械人　5年內難以「登堂入室」　呢類企業短期先跑贏

人形機械人成為今年大熱話題，瑞銀證券中國機械行業分析師王斐麗表示，人形機械人的「電動車時刻」，即技術瓶頸解決、銷量暴漲，進入家庭應用的時刻，未來5年不會出現，即要等待2030年以後。



短期之內，瑞銀認為行業上游產業，即關鍵零部件製造商等受惠最大，將跑贏中游的整機廠商。目前看來，絲槓﹙機械傳動元件﹚、傳感器以及半導體三大零部件廠商，最具潛力。



終局將成為資本品+消費品

王斐麗表示，基準情形下，2035年的全球人形機械人的數量將超過200萬台，到2050年將超過3億台，屆時涵蓋市場零部件等生態系統的潛在市場空間，對應之下，將分別為300到500億美元，以及1.4萬億至1.7萬億美元。

對於其終局的設想，瑞銀也認為，人形機械人的終局將成為資本品+消費品，之後產品價格和使用成本，可能會在未來20多年內下降70%以上。至2030年，其預計63%的應用場景仍會是工業場景，且半數以上仍是非雙足的人形機械人。

瑞銀預計，基準情形下，2035年的全球人形機械人的數量將超過200萬台。（資料圖片）

短期內上游企業跑贏

其分析指出，以近兩年情形來看，上游標的將跑贏中游整機廠，尤其是絲杠、傳感器成本佔比最大，料將受惠。此外，人形機械人大腦需要半導體支持，單台人形機械人所需的半導體物料成本將大約為1400美元，因此其也可受惠模型服務需求以及對傳統雲基礎設施的交叉銷售機會驅動。

但從長遠看來，行業的主導權仍將回歸中游企業，即傳統製造廠商。瑞銀認為，可以關注採用智慧策略率先實現商業化的整機廠，包括針對人形機器人進行二次開發；與終端使用者，如汽車行業的密切合作；以及容易實現場景的需求，如接待、娛樂、導遊等。

瑞銀認為，工業和服務場景，最可能率先迎來首輪熱潮。（資料圖片）

工業和服務場景 最可能率先迎首輪熱潮

談及市場對於機械人人形形態必要性的爭論，王斐麗認為人形仍然是必要的，相信人形的形態可以成為生活中的助手，幫助提升效率，尤其是家庭場景中，潛在的需求巨大。

不過就短期看來，其認為工業和服務場景，最可能率先迎來首輪熱潮。其明言，相當一部分場景沒有必要採用人形形式，輪式或者履帶式其實都可以幫助完成。

因此王斐麗預計，人形機械人會首先會從具有長期自動化經驗、且盈利能力相對較高的製造業開始，包括汽車、電氣設備、電信設備等。