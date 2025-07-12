無懼港人北上消費　大洋環球展經營韌性｜聶振邦

一個多月前在本專欄與大家分享了九十年代美國著名基金經理彼得‧林奇（Peter Lynch）擅長選擇增長型大牛股，增長股可分為三種，分別是緩慢增長股、穩定增長股和快速增長股。今日與大家看市場傾向忽略卻又含金量甚高的緩慢增長股，定義是盈利增長率與GDP增速相若的股份。在過去十年，香港GDP增速最高見於2021年的6.40%；而2023和2024年分別為3.2%和2.5%，港府預測2025年增速介乎2.0%至3.0%。或許大家在想，上市公司如此的盈利增長率，到底投資魅力何在呢？



上市至今八年均有派息

林奇指出這類型股份的最大好處是每個財政年度均會派發股息，並見逐漸增長的趨勢，因而股價經歷長年區間上落後，市場終會對其價值肯定，股價便見可觀升幅。以從事港澳地區進口及代理急凍海產品為主業的的大洋環球（8476）便是如此，早於2017年10月19日在港上市，在2018年6月公佈上市後首份年度（截至2018年3月底）業績開始，便宣派股息，上市至今度過八個財年（截至2025年3月底），均有派發股息。於2017/18至2020/21財年為每股逾2港仙，到2021/22財年為3.3港仙，再於2022/23至2024/25財年增至4港仙或以上，派發股息呈穩步增長趨勢。

盈利呈現平穩增長趨勢

公司長年派息具穩健盈利表現支持，於上市前招股書顯示截至2016和2017年3月底股東應佔溢利分別約908萬元和1,727萬元，並於上市後每次公佈年度業績均見盈利，自2019/20財年以來均不少於1,870萬元，過去五年則增至不少於2,700萬元，於2023/24和2024/25財年分別約4,077萬和4,169萬元，按年增長2.26%。而長年穩健盈利有賴良好基本面帶動，公司在急凍海產進口及代理行業擁有逾22年經驗，向逾370名批發商及大型餐飲連鎖店客戶供應各式各樣的急凍海產產品超過100個品種，其客戶主要是急凍海鮮轉售商及急凍海鮮餐飲服務供應商。

將迎盈利提速增長機遇

公司知名產品包括：加拿大牡丹蝦、日本熟帆立貝、Clearwater牌北寄貝、帝王蟹腳、蒲燒鰻魚、北海道帶子、各類刺身蝦等。公司主要收入來自香港，於2023/24和2024/25財年分別佔比71.11%和79.56%。期內香港人於週末和長假期到深圳及其他大灣區城市旅遊及消費，餐飲業面對嚴峻挑戰下，大洋環球盈利表現依然穩定，展現強大經營韌性。此外，內地自2023年8月起實施接近兩年的日本水產進口禁令（除了福島等10個都縣外）逐步解封，考慮到禁令前內地是日本水產最大出口地，佔其總出口達22.5%，連同位居第二的香港，共佔逾42%，預料解封後大洋環球從中國區所得的收益見提速增長。

再看股價表現，自2017年12月初至2023年11月底長達六年，股價普遍時間徘徊在0.65至0.85元之間，並於2024年1月企穩在1元後，價值才見釋放，不足11個月於同年11月底收報2.57元，累升近1.6倍。今年4月起股價表現再受關注（第二季股價累升近三成，6月底收報3.64元），皆因公司於4月15日已就轉至聯交所主板上市發公告，聲明公司未就可能轉板向聯交所提呈正式申請，但已委任專業人士評估及評價轉板的可能性。筆者參考較常用的「盈利測試」，申請公司必須近3年累計淨利潤不少於8,000萬港元，以及近2年和1年分別不少於4,500萬和3,500萬港元。大洋環球相對盈利分別約1.33億、8,245萬和4,169萬元，遠高於測試門檻，由此可見，並非市場上部份投資者「盲撐」該股；倘於2025上半年業績繼續穩步向好，今年內完成轉板機會大增，將進一步提升此股的投資價值。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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