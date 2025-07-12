彭博︰摩通擬收讀取銀行客戶資料費用　金融科企商業模式勢被顛覆

摩根大通據報已通知金融科技公司，將對讀取客戶銀行賬戶訊息收取高達數億美元的費用，此舉或顛覆整個金融科技行業現有的商業模式。



最終收費尚未落實

據《彭博》引述知情人士透露，摩通已向連接該行與金融科技公司的數據聚合商發送了價格表，列明新收費標準。收費金額將根據公司使用訊息的方式而有所不同，支付相關的企業需付出更高費用。有知情人士表示個別情況下，該行擬定的收費達到某些公司在單筆交易中所獲得收入的10倍，惟目前尚未最終確定收費，仍可協商。

摩通發言人表示已投入大量資源來建立一個能保護消費者數據的安全系統，「我們已進行過富有成效的溝通，並正與整個生態系統合作，確保我們都在為保護客戶安全的基礎設施做出必要投資。」

這些費用預計將於今年稍後時間開始實施，但具體時間仍取決於一項拜登政府時期法規的命運。這項於去年10月敲定的「開放銀行」規定，允許消費者免費要求、下載並轉移其寶貴的數據至其他貸款機構或金融服務提供商。特朗普政府上台之後，美國消費者金融保護局（CFPB）曾要求聯邦法官廢除該規則，使其前景充滿不確定性。

圖為2025年3月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）的華爾街入口。（Reuters）

料改變金融科技商業模式

對於嚴重依賴讀取客戶銀行賬戶數據的金融科技公司而言，這一收費將顯著改變其商業格局。支付平台（如PayPal旗下的Venmo）、加密貨幣錢包（如Coinbase Global Inc.）以及散戶交易平台（如羅賓漢市場公司）都依賴這些數據，使用戶能夠進行轉賬、收款和交易。這些公司通常可以免費獲取這些訊息。

許多金融科技公司通過Plaid、MX等數據聚合商讀取數據，這些公司充當銀行與金融科技公司之間的管道。新的費用因公司而異，可能會由數據聚合商轉嫁給金融科技公司，最終轉嫁給消費者。另一位知情人士透露，這些聚合商已經與摩根大通就收費問題進行了建設性的討論，並且相關討論還在進行中。