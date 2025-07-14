美股｜特朗普威脅增關稅 道指早段小幅下跌
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言將對歐盟和墨西哥加徵30%關稅，美股周一（7月14日）早段小幅下跌，道指最多曾跌134點，目前跌幅收窄。
本港時間7月14日
【22:49】美光科技跌5%
道指最新報44,312點，跌59點或0.13%；納指最新報20,585點，升0點或0.00%；標普500指數報6,249點，跌10點或0.17%。其中，晶片股承壓，美光科技（Micron Technology）跌4.98%，Nvidia跌0.61%。
其他股票方面，Tesla最多曾漲逾2%，此前該公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）排除了與xAI合併的可能性。Tesla股價目前升幅收窄至0.41%。
【22:43】油價跌逾0.2% Bitcoin價格升穿12萬美元
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶68.18美元，跌0.27美元或0.39%；倫敦布蘭特期油每桶報70.22美元，跌0.14美元或0.20%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報120,759.64美元、24小時內升逾1.8%。
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