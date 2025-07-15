美股｜道指早段跌逾200點　納指升逾百點　Nvidia飆近半成

美國6月消費物價指數（CPI）按年升2.7%，略高於市場預期；按月增長0.3%，為1月以來最大漲幅。道指（7月15日）早段下跌，納指則上揚。其中，Nvidia宣布將恢復向中國銷售其H20晶片，推動股價上漲最多5%。



圖為2025年7月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月15日

【22:47】美CPI按年增長2.7% 高於預期

道指最新報44,245點，跌214點或0.48%；納指最新報20,780點，升139點或0.68%；標普500指數報6,274點，升5點或0.09%。 其中，Nvidia最新升4.82%。

數據方面，美國6月消費物價指數（CPI）按月升0.3%，符合預期；按年升2.7%，略高於預期的2.6%，前值為升2.4%。期內核心CPI按月升0.2%，低於預期的0.3%；按年增幅2.9%，也低於預期的3%，前值為增長2.8%。

【22:44】油價跌逾0.2% Bitcoin價格回落

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶66.70美元，跌0.42美元或0.39%；倫敦布蘭特期油每桶報69.07美元，跌0.14美元或0.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報116,975.17美元、24小時內跌逾3%。