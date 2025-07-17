美股｜零售銷售反彈　道指早段靠穩　納指升百點

受百事可樂（PepsiCo）業績樂觀，以及美國零售數據反彈帶動，道指周四（7月17日）早段靠穩，納指升逾百點。



圖為2025年3月20日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月17日

【22:54】百事可樂股價飆逾6%

道指最新報44,318點，升63點或0.14%；納指最新報20,837.點，升106點或0.51%；標普500指數報6,278點，升14點或0.23%。 其中，百事可樂 (PepsiCo) 股價上漲6.21%。

數據方面，美國6月份零售銷售按月增長0.6%，高於預期增長0.1%，前值為跌0.9%。另外，美國新申領失業救濟人數按周減少7,000人，跌至22.1萬人，低於市場原先估計將增至23.5萬人。

【22:47】油價回升

油價回升。紐約原油期貨現時每桶66.69美元，升0.31美元或0.47%；倫敦布蘭特期油每桶報68.63美元，升0.11美元或0.16%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,640.99美元、24小時內約跌0.3%。

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