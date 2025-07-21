暑假旺季　或成同程旅行催化劑｜伍禮賢

港股在上周一度高見24867點近4個月高位，距離筆者此前一直預期恒指年內目標25000點僅一步之遙，當中同程旅行（0780）作為筆者2025年下半年其中一隻看好的股份，其股價在年內反覆走高。雖然近月受到京東（9618）進軍旅游市場的消息影響，股價曾出現一輪回吐行情，但踏入下半年，受內地開始進入暑假旅遊旺季，料對行業的景氣帶來直接催化，同程的表現再次回勇，值得關注。



據同程發布的最新暑運報告，內地機票及火車票在6月中旬起迎來預訂高峰，首輪出行高峰將在7月上旬開始。事實上，近年國內旅遊的主要指標呈現持續增長態勢，包括出遊人次、遊客出遊消費等指標全面向好。筆者相信，在內地旅遊回暖的過程中，內地領先旅遊平台的同程旅行將成為最大受惠者之一。

北京機場（Getty Images）

專注撬動變現能力

同程旅行近年持續豐富的增值產品及服務，及專注提升用戶體驗撬動變現能力的策略，進一步推動其業務增長。公司利用各個渠道的流量增長，帶動用戶基數和用戶價值持續提升，包括通過產品優化和互動式營銷活動，吸引大量年輕用戶使用其自有APP，不僅帶動日活躍用戶數強勁增長，並提升用戶黏性。

至於其微信生態系統亦繼續成為公司的重要流量來源之一。筆者認為，以上舉動不僅增加用戶獲取的有效性，同時提高運營效率以加流量轉化率，反映公司高效的流量策略和卓越的運營能力。

八達嶺長城景區。（視覺中國）

首季收入增長逾13%

事實上，公司今年首季業績已經延續去年的顯著增長。期內按年多賺69%至6.7億元人民幣，收入則增加13.2%至43.774億元人民幣。當中用戶基數和用戶價值持續提升，年付費用戶及平均月付費用戶均再次創下歷史新高。另方面，公司近年持續挖掘下沉市場出行潛力，驅動業績上升，首季非一線城市的註冊用戶逾87%，同時得益於國際化擴張策略，期內國際機票銷售量按年增長逾40%。

除了核心在線旅遊平台業務錄得穩健增長外，其住宿業務尤為出色，管理層表示自4月以來酒店的平均每日房價（ADR）已轉為正增長，料趨勢將在第二季度持續。預計倘若完成萬達酒店管理公司的收購事宜後，將顯著提升其酒店管理業務的盈利能力。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。