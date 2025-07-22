領展王國龍落淚談退任　見證資產增長近七倍「這是香港成功故事」

領展（0823）今早宣布行政總裁王國龍將於明年6月退任。領展在股東會後舉行記者會，會上王國龍談及退任時，一時感觸落淚；表示自己見證領展資產由上市時的330億元增至2,200億元，為其職業生涯最驕傲的成績。他又表示退休後會多陪伴家人，以及專注於自己興趣。



王國龍於記者會上指出，今日較早時間宣布其即將退任的消息，有關決定是基於家庭及個人原因，加上已接近退休年齡，屬自然及合適的交棒時機。談及在領展轉型期間擔任行政總裁時，語帶哽咽地指出見證領展上市時資產規模由330億元，增至今日的2,200億元，寫下其職業生涯中最感驕傲的成績。

他又指出對與很多優秀的同事﹑伙伴，以及持份者合作感榮幸，並共同創造不少珍貴的回憶，以及進行不少改革，完成重要的里程碑，同時對每位參與香港成功故事的人表達謝意。

他指出近年領展強化領導架構，對管理層有信心在下一階段去發展已鞏固的基礎。

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冀退任後多陪伴家人

他表示希望在退任後可以多陪屋企人﹑專注於自己的興趣，惟現階段與董事會合作，鞏固領展未來發展的根基，迎接下一何篇章。他表示自己已有「咁上下」﹑已60多歲，其職業生涯剛好40年，擔任領展行政總裁10年。他明言感觸之處，在於與同事一同奮鬥多年後感不捨，祝願同事做得更加好。若一直有留意領展，會發展公司改變。

王國龍指出，這些年來親眼見證領展的轉變。以往每次股東大會，往往要花半小時處理示威者才能開始會議，但現在半小時內已經可以順利完成。如今領展品牌形象正面，資產規模持續上升，對社區價值也有提升。

如今領展品牌形象正面，資產規模持續上升，對社區價值也有提升。他又分享，自己有機會與租戶見面，看到翻新後的街市生意明顯改善。例如樂富有一位租戶，經營多年，現在兒子都已經大學畢業，這些都是很大的改變。他最後表示：「這是香港成功的故事，喺今日大家普遍感到負面的時候，希望我們可以齊翻起身，我哋香港仲有好多好嘢。」

領展旗下樂富街市。

以種花喻近期裁減人手

談及退任時，他亦表示自擔任領展行政總裁起，每年也會考慮領展行政總裁任命，以及在內外及外部物色勝任人士，所以並非一時決定。過去數年一直有增強管理階層，以往只設有行政總裁一職，今日則分別設有行政總裁﹑營運總監及投資總監等職務，希望管理層日後可以有更佳發揮，以管理更多產業及覆蓋更多地區，相信這為每間有良好企業管治的公司應做的事。

至於在人手調配問題上，他指出過往有不少艱難決定，包括在2023年初作出供股的決定，外界亦有不少意見。可是當日進行供股後，今日公司有強健財政狀況，希望重整構架後，待市況好轉時有最佳團隊爭取下一步增長。他以種花作譬喻「間中要剪下D葉，棵樹先會成長得好」，因此外界毋須太緊張，但過程會尊重離職的同事，因為他們犧牲不少。