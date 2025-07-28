「反內捲」助破局｜伍禮賢

筆者於7月中旬曾分析內地外賣市場「內卷」環境對京東集團（9618）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）旗下外賣平台的利潤壓力，指出其可能削弱企業長期盈利能力。事實上，「內捲」現象在內地多個行業普遍存在，近期官媒密集關注內捲式惡性競爭，市場亦憧憬政府將推出「反內捲」與「去產能」政策以應對。



從宏觀環境看，內地今年上半年GDP按年增長5.3%，符合市場預期，至於「三頭馬車」中，消費屬於拉動GDP增長的主要動力，反映了市場潛力持續釋放。不過經濟復甦過程中，上半年的CPI按年下跌0.1%，PPI按年下跌2.8%，顯示通縮壓力加劇、產能過剩及市場過度競爭，可能導致企業盈利下滑。這為「反內捲」政策的推進提供了必要性。

反內捲應對通縮壓力

內地近期多個省市餐協呼籲外賣平台停止「內捲式」競爭，包括停止非理性補貼，取消低於成本價的補貼活動等，市監局亦約談了阿里巴巴、美團及京東，要求旗下外賣平台理性參與競爭。

美團和阿里餓了麼，為內地兩個主要外賣平台。（視覺中國）

至於7月初，中央財經委員會第六次會議提出「依法依規治理低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出」，隨即引發鋼鐵、光伏、水泥、汽車及煤炭等行業積極響應。

以上行業因過去數年受惠於政府補貼及無序擴張，陷入新一輪產能過剩，供需失衡嚴重。近期「反內捲」舉措迅速落地，在鋼鐵行業上，唐山等重鎮鋼廠被要求減產，有助降低庫存；光伏行業十大玻璃廠商宣佈減產30%；煤炭行業則由中國煤炭運銷協會推動自律，整治內卷式競爭，促進市場平衡。這些舉措提振了市場對供需改善的預期，推動A股相關板塊走強，同時反映了市場對政策紅利的期待。

中國經濟・中國商業・中國貿易・中國股市・中國上海：2022年8月3日，中國上海的行人在巨型電子熒幕附近的路口等待過馬路。（Reuters）

反內捲成經濟復甦中線主題

筆者認為，上述行業有望通過減產實現盈利改善，並促進資源高效配置，邁向高質量發展。正如筆者兩周前在本欄指出，在競爭環境下，企業應對內捲，更應該傾向於加大技術和創新投入，提升營運效率，尋求差異化路徑，平衡短期投入與長期盈利。可行情況下，拓展海外市場分散「內捲」壓力，實現可持續發展。

「反內捲」行動將成為內地經濟復甦過程的中線主題之一。相信短期內，政策預期和行業改善供需關係，將支持企業出廠價格上升，支持盈利回升。

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