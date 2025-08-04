盈警股尋寶　呢兩間公司受惠反內捲｜伍禮賢

筆者上周在本專欄探討了內地的「反內捲」行動，旨在改善多個行業的過度競爭及產能過剩問題，從而提升企業盈利能力，推動經濟高質量發展。事實上，不少在港上市公司的公司業績深受「內捲」影響，並發布了上半年盈警。然而，部分公司股價未因盈警而下跌，反而隨大市反覆走高，其中福萊特玻璃（6865）和中國神華（1088）便屬於此類股份。



內地最大的煤炭生產商之一中國神華在盈警指出，內地的煤炭及電力市場在上半年量價雙降，拖累了煤炭分部利潤下降，整體利潤跌至256億元至276億元人民幣，按年下跌15.8%至21.9%。而且年初至今部分煤礦企業「以量補價」，對行業造成不利影響。不過相關消息並未對利淡其股價。自盈警公布後，其股價最高上漲逾16%，見約9個月高位。

中國神華（1088）。（視覺中國）

神華盈警股價反累升16%

筆者認為，股價上升主要是受近期「反內捲」的行動支持。內地煤炭運銷協會表示，推動自律，整治內捲式競爭，促進市場平衡。至於國家能源局亦表明，耍促進煤炭供應平穩有序，在重點產煤省（區），開展煤礦生產情況核查工作。預計這些舉措提振了行業對供需改善的預期，並提升了市場對政策紅利的期待。

此外，公司在今年年初向母公司國家能源集團收購煤電資產，有助減輕來自同業的競爭，在供過於求環境下保持韌性，及提高本身資源儲備，增強長期盈利能力。管理層更制定未來三年股東回報規劃方案，將派息比率提高至不低於65%，並適當考慮中期分紅。公司在過去幾年均保持約70%的派息比率。

反內捲利好玻璃行業去庫存

至於福萊特玻璃的盈警，反映截至6月底純利2.3億至2.8億元人民幣，按年減少81.32％至84.66%，主要是受累於光伏行業產能過剩、行業競爭加劇及內捲等因素影響期內光伏玻璃銷售價格較去年同期顯著下降，導致公司銷售收入和淨利潤大幅下降，不過部分主要原材料採購成本下降，及提質增效措施，略為抵銷不利影響。

筆者認為，「反內捲」行動將有利行業加速去庫存，支持玻璃價格有望走高，其次近期的碳酸锂及多晶硅價格回升，預期有利福萊特玻璃等的光伏玻璃龍頭企業提高成本優勢，並提升毛利率。公司去年毛利率為15.50%，按年下降6.30個百分點。

整體而言，「反內捲」行動為多個行業注入了新的發展動力。神華和福萊特玻璃等龍頭企業，有望在供需改善及市場回暖中享受較好的業績機遇。

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