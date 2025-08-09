港股IPO新制　令認購率喪失參考性　首發追入經已伏味濃｜聶振邦

港股IPO發售比例分配轉新制，周五（8月8日）迎來首隻以新制進行招股的新股，筆者認為值得與大家探討一下，在新制下散戶該如何看待新股。在討論新制前，先看一些近期新股數據，從5月初至周五共34隻新股上市，其中23隻的公開發售認購率為100倍或以上，佔比接近七成，證明期內散戶想藉新股投資來圖利的意欲高漲。這23隻股份的認購率介乎108.25至3,616.83倍，平均數和中位數分別是927.66和454.85倍，兩數差距大皆因有4隻股份認購率逾千倍，並且其中3隻介乎3,419.87至3,616.83倍。



發售比例基數不再劃一

然而，散戶博新股超短線操作圖利不盡如人意，23隻新股中只有10隻於上市首日較上市價高出20%或以上；另有8隻目前經已跌破上市價，佔比逾1/3，證明高認購率並非新股獲利保證。論及認購率，在舊制其對比基數以公開發售股數佔招股規模為10%的劃一比例計算；而在新制發行人則可自定比例為5%（機制A），或介乎10%至60%（機制B），意味著基數不再劃一，例如兩隻新股分別用上比例為5%和10%，若公開發售認購率同為100倍 （舊制下解讀認購熱烈程度相若），實則比例為10%的新股認購熱烈程度更高。

首發表現佳散戶仍要輸

由於對比基數不一，新制令認購率喪失參考性，散戶也可視為少了一個是否買入剛上市新股的參考因素。事實上，在舊制下面對近期新股炒風熾熱，實則輸錢的散戶經已為數不少。以7月25日上市的維立志博－B（9887）為例，上市首日收市價較上市價高出近92% (35.00元 → 67.10元)，表現極佳。不過公開發售認購率高達3,494.78倍，認購400手才能穩中1手；超過32萬人認購，僅約7.3萬人獲發股份，佔比不足23%，所以不少認購落空散戶，應會在上市首日進場。單以上市首日開報和收報分別是72.40元和67.10元計算，經已錄得賬面損失。

新制易令大戶貨源歸邊

另想指出當日開市不足三分鐘，已見全日高位79.60元，所以開市立時追入，就算不是「摸頂」，買入價也極可能在75.00元或以上，面對以全日低位67.10元收市，要蝕一成以上。如此情況近月屢見不鮮，就是認購率異常高，400倍或以上比比皆是，普遍散戶卻未見受惠，反倒無數散戶在上市初期股價被抬高「捱貴貨」眼淚在心裡流。舊制下尚且如此，新制令散戶獲發股份的權利進一步減少，變相大戶的街貨集中度增加，從而令上市初期股價被抬高的誘因更大，並且是更容易和可抬得更高。

新制可令大戶持貨量大幅增加，對港股IPO發展帶來不良影響。當股價不斷上揚，而大戶若能暢順地獲利離場，意味著大量散戶要高價接貨。屆時大戶沒有進一步推高股價誘因，股價自然回落，並且由於失去大戶維持股價秩序，隨時會見大量新股上市一個月後陸續下跌，甚至部分會見暴跌。久而久之，散戶能透過新股獲利的人數越來越少，未來認購新股意欲會減少，現時驚人的購認倍數，將不復存在，從而令原本有意來港上市的公司漸見減少。筆者看來，舊制令散戶較易嚐到新股「甜頭」，對港股IPO發展其實更有利。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

