中港市場續成推動力　友邦前景展望佳｜伍禮賢

恒指成份股佔比第六大的友邦保險（1299）預計在本周四（21日）公布上半年業績。該股年初至今升逾33%，成為了表現最好的重磅金融股之一，亦較同期恒指約26%的升幅為佳。筆者認為，友邦的股價正反映公司在今年上半年有望延續2024年業績的增長勢頭。



料第二次新業務價值續亮麗

首先，新業務價值（VNB）是衡量保險公司新銷售業務盈利能力的重要指標之一，筆者預期友邦第二季的VNB將繼續亮麗，其第一季的新業務價值按年增長13%至14.97億美元，當中其「最優秀代理」的新業務價值增長21%至12.18億美元。可以預期，該策略有望續推動VNB上升。

同時內地及香港市場預計將繼續成為業績增長的主要驅動力，當中香港業務一直為其最大的業務之一，相信將繼續受惠代理活躍度與生產力提升，及內地訪客客戶群增長，亦有望受惠保監局7月起實施的分紅保險演示利率上限政策，驅使部分投保人提早「簽單」。

內地市場方面，公司近年持續獲淮在內地不同地區開展新業務，在今年3、4月，公司分別在安徽、山東、重慶和浙江設立新分支機構，相信在經營區域不斷擴展，以及內地保險市場的進一步開放下，將為公司進一步建立更廣闊的銷售網絡，有望從中受益。

越南及印度等新興市場具增長潛力

其他市場上，筆者認為印度及越南等的新興市場上具增長潛力，料隨著相關地區的保險滲透率提升，其品牌優勢，和產品創新將幫助公司搶佔更多市場份額，加上持續的技術投資，將提升公司的運營效率和客戶滿意度，為長期增長提供支持。

另方面，友邦在今年首季完成了120億美元回購後，推出了新一輪16億美元的回購計劃，預期年內完成。雖然額度較近年年均額度低，但由於公司財務狀況佳，特別是具現金流的穩健性，加上預期盈利能力提升，料中期股息有上升空間。該股去年上半年中期息為0.445元。

杜嘉祺將回歸任非執行主席

最後，友邦在6月份公布了高層的人事變動，前高層杜嘉祺（Mark Tucker）在離開匯豐控股後再次重返友邦，並即將擔任非執行主席一職，由於相關消息發生在上半年業績期的較後時間，相信對上半年業績直接影響有限，料其行業經驗可為公司未來的戰略方向帶來積極影響，值得投資者持續關注。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

