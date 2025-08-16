「頭肩底」延伸形態　掌握如何預判潛在升幅｜聶振邦

繼上月分別看了「頭肩底」和「頭肩頂」後，今日我們仍是探討「圖表形態」的頭肩組合。上兩回講解的為「頭肩底」和「頭肩頂」的基本形態，今次和下次則是看兩者的延伸形態。先看「頭肩底」的，名為「複式頭肩底」。於基本形態，為一頭、兩肩的組合；而複式形態會是多於一頭，或 / 及多於兩肩。論到「複式頭肩底」，若是多於一頭，由於基本形態表述是「倒山」形，因此實則是多於一個底部，成了之後會看的「雙底」和「三底」形態，甚至是四底或以上的「多底」形態。



複式頭肩底結構解讀

至於「複式頭肩底」的多於兩肩，可以是不對稱狀態，就三肩而言，便是一左肩配兩右肩，或是兩左肩配一右肩。即或出現四肩，依然未必是對稱的兩左肩配兩右肩，也可以是一左肩配三右肩，或是三左肩配一右肩。當多於一頭或一肩，代表在構成「頭肩底」的過程中，曾見較長時間的好淡角力情況。以兩頭為例，代表當股指或個股跌至低水平時，未見賣方動力出現疲狀，買方伺機反撲出現「V形」反彈。而是在低水平買賣雙方出現拉鋸局面，買方反撲遭賣方積極抗衡，於二度反撲構成「W形」，方能成功突破。

「V形」反彈出現利好後市

三肩或以上也是相同原理，只是賣方的抗衡較早出現，見於股指或個股跌勢的中段而非尾聲，或是「V形」反彈出現後，賣方重拾動力，才於股指或個股回升一點時間後才出擊。故此，當「頭肩底」的基本形態出現，是較利落的情況，買方和賣方的優勢時間較分明，於「V形」反彈出現後已可確認買方取得明顯優勢，賣方抗衡乏力，股指或個股將見反覆向上，屬於較強烈的買入訊號出現。「複式頭肩底」卻可理解為多於一頭或 / 及一肩出現的位置，股指或個股走勢為「上落市」，買方最終能否獲勝存在不確定性。

華電國際案例參考

當「複式頭肩底」出現，要留意如何劃出「頸線」，於「頭肩底」的基本形態，只見「頭」的左、右各有一個尖峰，將這兩點連成一線便可。但若形態是多於兩肩，

會有三個或以上的尖峰，一條線未必能貫穿所有的點，所以實際劃法會將左和右各一最突出的尖峰連成一線，而將餘下的尖峰排除考慮。以華電國際電力股份（1071）為例，於2023年7月5日高見4.23元（為2023下半年高位）後，股價低走，於9月4日及10月4日分別低見2.97和3.05元，再於10月25日進一步低見2.81元。

之後股價回升，不過亦曾於2023年11月10和28日低見3.02和3.05元，從上述9月4日至11月28日的五個低位，為2.97、3.05、2.81、3.02和3.05元，其中2.81元明顯較低，形成「複式頭肩底」的一頭多肩形態，今次左、右各有兩肩。至於期內產生的四個尖峰為9月14日和10月9日高見3.52和3.33元，以及11月14和20日為3.29和3.28元，左邊和右邊均選較高者，便是3.52和3.29元，可劃出「頸線」，並於12月1日收報3.23元突破頸線後，確認股價有力上揚。10月25日收報2.81元，當日頸線處於3.38元，兩者差距0.57元視為「潛在升幅」預算，目標價便是3.80元 (3.23 + 0.57)，截至2024年1月3日高見3.65元，與3.80元差距不足4.11%，當時股價走勢仍在向好。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

