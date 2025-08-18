金管局：75%銀行已採用AI　「人機互動」懂應用為所需軟技能

金管局聯同香港銀行公會及香港銀行學會研究發現，受訪銀行認為未來五年(2026年至2030年)，科技應用、可持續金融、大灣區及跨境銀行業務仍被視為是未來三大主要增長動力。然而，具體的技能需求隨着宏觀發展有所改變，未來五年技能需求圍繞科技和數據、軟技能及銀行知識。



科技應用等仍被視為是未來三大主要增長動力之一

金管局副總裁阮國恒表示，在科技及數據方面，五年前銀行業較着重編程和程式設計等傳統軟體開發技能，但銀行業在人工智能（AI），代幣化和其他新興科技的推動下不斷發展，未來對AI、數據治理與分析、網絡安全方面的專業技能需求將顯著增加，該方面人才也較為稀缺。

事實上，銀行對科技的投資持續增加。據金管局今年初的最新評估，大部分銀行已在業務運作流程中全方位應用金融科技。而在受訪銀行中，有36%在過去1年將三成或以上的科技預算投入於金融科技領域，95%表示未來3年計劃維持或增加對金融科技的投資，其中半數銀行預算將增加10%至20%，75%已採用AI，較2022年的59%上升了16個百分點。

調查也發現，受訪銀行認為未來五年三大科技和數據技能需求，會包括人工智能技術相關技能(93%)、數據技能(77%)及網絡安全(61%)。

未來五年技能需求圍繞科技和數據、軟技能及銀行知識

在軟技能方面，銀行業需要具備專門科技知識的技術性人才，但同時需要懂得如何應用智能科技的非技術性人員。「人機互動」（Human-machine Interaction）即如何與 AI 溝通，將會是業界需要的一種軟技能。不少技能仍然無法由機器代勞，特別是創造力及跨文化人際關係，將會是未來重要的技能需求。

銀行知識也因為金融業新機遇而有需求變化，5年前銀行對大灣區的專門知識人才需求會較高，調查發現，從業員現時對可持續金融產品及大灣區已有一定程度了解，最新人才需求進一步擴展至東盟和中東市場業務，銀行期望有更多員工了解當地的文化和金融需求，以及法律和監管規定，以拓展業務。

調查報告同時提出一個行動計劃，以「ASCEND」歸納多個重點，內容包括提倡本地專業培訓與資歷，透過在職進修與專業培訓促進技能轉型及提升，推動持續進修文化，評估並更新「銀行專業資歷架構（ECF）」，培養及吸引未來人才，投放資源推動銀行業整體的技能提升措施。

繼2020 年首份銀行業人才研究報告後，金管局聯同香港銀行公會及香港銀行學會今日（8月18日）發布《2026-2030年未來銀行能力建設》，評估銀行業在未來五年的技能需求和趨勢。是次研究共有147 間銀行參與調查，透過問卷、焦點小組討論、投票，以及與資深銀行家、人力資源專家及學界人士訪談，多方面收集數據和意見。