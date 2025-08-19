美股｜道指收市升10點　納指挫1.46%　Nvidia跌3.5%　Intel飆近7%

美股周二（8月19日）個別發展，投資者評估零售巨頭家得寶（Home Depot）的業績，以了解美國消費狀況，並等待聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）本周稍後發表講話。 道指最多曾漲295點，至收市僅升10點；納指及標指下跌，其中納指受重磅科技股拖累，至收市挫1.46%。



圖為2025年7月30日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月20日

【04:07】Meta挫2% Tesla亞馬遜跌逾1%

道指收市報44,922.27點，升10.45點或0.02%；納指收報21,314.95點，跌314.82點或1.46%；標普500指數收報6,411.37點，跌37.78點或0.59%。

「美股七雄」全部下跌，Nvidia跌3.50%，為跌幅最大道指成份股，每股收報175.64美元；Meta挫2.07%、Tesla跌1.75%、Amazon挫1.50%、微軟跌1.42%、Alphabet跌0.95%、蘋果公司（Apple）亦跌0.14%。

家居裝修零售商家得寶 （Home Depot）維持其年度業績預期不變，股價至收市升3.12%，為升幅最大道指成份股。

英特爾（Intel）獲得日本軟銀集團（SoftBank Group）注資20億美元，股價至收市漲6.97%。

另外，網路安全公司Palo Alto Networks收漲3.06%，此前這家公司預測2026財年的營收和利潤將高於預期。

【04:02】中概股指數跌0.90%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.90%。其中，阿里巴巴跌1.13%。

【03:23】恒指夜期收報24,977點 低水146

恒指夜市期指收報24,977點，跌143點，較恒指收市25,122點，低水146，成交9,234張。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

本港時間8月19日

【22:57】Intel 升半成

道指最新報45,100點，升188點或0.42%；納指最新報21,436點，跌193點或0.89%；標普500指數現報6,436點，跌12點或0.19%。 其中，家居裝修零售商家得寶 （Home Depot）維持其年度業績預期不變，股價暫升3.88%，為升幅最大道指成份股。

英特爾（Intel）獲得日本軟銀集團（SoftBank Group）注資20億美元，股價最新漲5.33%。另外，網路安全公司Palo Alto Networks現4.61%，此前這家公司預測2026財年的營收和利潤將高於預期。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

【22:47】油價下跌約1%

由於交易商估計俄烏之間的談判，可能導致美國解除對俄羅斯原油的制裁，油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.07美元，跌0.63美元或1.00%；倫敦布蘭特期油每桶報 66.01美元，跌0.59美元或0.89%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,054.67美元、24小時內跌逾1%。